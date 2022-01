Mehrere Verletzte bei Unfällen im Unterallgäu

Plus Im Unterallgäu krachte es am Wochenende auf schneeglatten Straßen. Unfälle auf der A96, B16 oder St2025 führen zu teils hohen Schäden. Bei Bad Wörishofen überschlägt sich ein Auto.

Zahlreiche Unfälle hielten Polizei und Rettungsdienste im Unterallgäu am Wochenende auf Trab. Dabei wurden mehrere Menschen verletzt.