Noch eine Einbruchserie im Unterallgäu

Nachdem zuletzt in vier Geschäfte in Mindelheim eingebrochen worden ist, ermittelt die Polizei nun in einer weiteren Einbruchserie in Erkheim, Sontheim und Mussenhausen.

Die Polizeiinspektion in Mindelheim hat seit dem Wochenende mit zwei Einbruchsserien zu tun: In der Nacht auf Freitag wurde in drei Geschäfte in der Mindelheimer Innenstadt eingebrochen, in einem vierten versuchten die Täter zwischen Donnerstag und Sonntag ihr Glück. Zwischen Samstag und Dienstag waren dann in Erkheim, Sontheim und Mussenhausen Diebe am Werk.

In der Nacht auf Samstag spähten vermutlich zwei Männer gegen 1.20 Uhr ein Anwesen in Arlesried bei Erkheim aus. Bilder einer Überwachungskamera zeigen, wie sie sich in einer Halle und auf einem Privatgrundstück bewegen. Wie die Polizei mitteilt, trugen beide Kapuzenshirts und Handschuhe. Einer der beiden hatte einen Rucksack auf dem Rücken und ist auffallend groß und schlank. Die Unbekannten flüchteten noch vor dem Eintreffen der Streife in Richtung Baumgärtle.

Die Diebe drangen in drei Gebäude in Erkheim, Sontheim und Mussenhausen ein

Zwischen Samstagabend und Sonntagmittag verschafften sich dann Unbekannte Zutritt zu einem Geschäft in Erkheim, indem sie die Terrassentür aufbohrten und über das Loch die Tür entriegelten. Es wurden jedoch weder Geld- noch Sachwerte entwendet. In der Nacht auf Montag drangen Diebe über ein gekipptes Fenster in ein freistehendes Haus in der Gemeinde Sontheim ein und stahlen einen mittleren vierstelligen Betrag. Der Eigentümer des Gebäudes war zwar gegen 1 Uhr aufgewacht, weil der Hofhund angeschlagen hatte, hatte aber niemanden bemerkt.

In der Nacht auf Dienstag schließlich gelangten Unbekannte gegen 4 Uhr über drei aufgehebelte Fenster in die dahinterliegenden Büros eines Pflegeheims in Mussenhausen und entwendeten eine geringe Bargeldsumme. Die Höhe des angerichteten Schadens steht noch nicht fest.

Die Polizei geht davon aus, dass die Einbrüche miteinander zusammenhängen könnten und bittet die Bevölkerung um besondere Aufmerksamkeit. Wer in den genannten Bereichen Verdächtiges bemerkt oder bemerkt hat, soll sich unter der Telefonnummer 08261/7685-20 sofort bei der Polizei melden. (mz, baus)