Unterallgäu

vor 1 Min.

Positiv mit Luft nach oben: So läuft das E-Rezept im Unterallgäu bisher

In der Hubertus-Apotheke von Julian Raphael Wagner in Bad Wörishofen kommt die überwiegende Mehrzahl der Kundinnen und Kunden mit einem E-Rezept. Die meisten von ihnen nutzen das System in Verbindung mit der eigenen Gesundheitskarte, die dann ins Kartenlesegerät gesteckt wird.

Plus Das elektronische Rezept ist seit Kurzem Pflicht: Wie Praxen und Apotheken im Unterallgäu die Neuerung bewerten und welche Patienten besonders profitieren.

Der kleine rosa Zettel ist - fast - Vergangenheit: Seit Anfang des Jahres sind Ärztinnen und Ärzte verpflichtet, für gesetzlich Versicherte Rezepte in elektronischer Form auszustellen. Doch wie läuft das Ganze in der Praxis und wie kommt es bei Patientinnen und Patienten an? Wir haben stichprobenartig in Arztpraxen und Apotheken in der Region nachgefragt.

Die gute Nachricht vorweg: Für Patienten ändert sich kaum etwas. Laut Gesundheitsministerium wird das Rezept in der Arztpraxis digital erstellt und auf einem zentralen System gespeichert. Dann gibt es drei Möglichkeiten: Eine davon ist die Übermittlung per Gesundheitskarte, die in der Apotheke ausgelesen wird - das Rezept wird aus einer Art Postfach abgerufen und die Medikamente werden herausgeben. Eine Alternative ist die E-Rezept-App. Wer etwas in den Händen haben möchte, kann sein Rezept als ausgedruckten QR-Code erhalten.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen