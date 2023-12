Unterallgäu

Wenn gemeinsames Singen neue Lebensfreude weckt

Plus Wer in einem Pflegeheim lebt, wird zwar gut versorgt. Zum Lebensglück fehlt den Menschen aber oft etwas. Daran will die Gruppe „Woischno“ etwas ändern.

Von Johann Stoll

Blasmusikfreunde bekommen regelmäßig glänzende Augen, wenn von Kurt Gäble die Rede ist. Der frühere Grundschul- und Mittelschullehrer, der in Lauben bei Erkheim lebt, ist einer der wichtigsten zeitgenössischen Komponisten von Blasmusik Süddeutschlands und des Alpenraums überhaupt. Seine Werke werden weltweit gespielt. Gäble macht darum allerdings kein großes Aufheben. Dafür geht ihm jegliche Eitelkeit ab. Er weiß nicht einmal, wie viele Stücke genau er in seinem Leben komponiert hat.

Für den fast 71-Jährigen ist Musik hauptsächlich eines: Lebensfreude

Kurt Gäble ist ein leutseliger Mensch, der gerne auf andere zugeht und mit ihnen spricht, egal, was sie beruflich machen oder woher sie kommen. Er redet mit jedem, dem er auch nur zufällig begegnet, nimmt sich Zeit und hört sich dessen Geschichten an. Ob das ein Arzt aus der Türkei ist, den er kürzlich in einem Allgäuer Krankenhaus getroffen hat oder eine Pflegerin oder der Lokalredakteur dieser Zeitung: Er macht da keinen Unterschied. Dabei hält er es mit einem Jesus-Zitat aus der Bibel, das Matthäus überliefert hat: Was ihr einem dieser meiner geringsten Brüder getan habt, das habt ihr mir getan. Christentum versteht er als Auftrag zu handeln. Nur Worte predigen, sei nicht genug. Für ihn ist entscheidend, was jemand tut.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

