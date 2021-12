Wie kommen Radler bei Türkheim sicher über die Staatsstraße?

Plus Südlich der A96-Auffahrt wird eine Lösung gesucht. Der Marktrat befürwortet einen Tunnel – trotz hoher Kosten.

Ist die teuerste Variante auch die beste? Diese Frage hatten die Marktgemeinderäte auf ihrer letzten Sitzung in diesem Jahr zu beantworten. Zur Diskussion standen drei Varianten der Radwegequerung über die Staatsstraße 2015 südlich der Autobahnauffahrt.