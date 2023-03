Volleyball

vor 17 Min.

Ein Volleyball-Ehepaar aus der Bundesliga lebt in Türkheim

Tobias und Loraine Neumann leben seit 2021 in Türkheim.

Plus Tobias und Loraine Neumann spielten in der höchsten deutschen Liga, lernten sich beim Pokalfinale kennen und leben heute in Türkheim.

Von Axel Schmidt Artikel anhören Shape

Einen richtigen Promistatus haben sie zwar nicht, sagen Tobias und Loraine Neumann. Doch übersehen werden sie in Türkheim eher selten. Was zunächst einmal an ihrer Größe liegt: Tobias Neumann zählt stolze 2,04 Meter, seine Frau Loraine immerhin 1,90 Meter. Dass die beiden vor gut zehn Jahren auf höchstem Niveau Volleyball gespielt haben, macht die Neuzugänge im Markt Türkheim noch interessanter.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen