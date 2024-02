Mahnwache der Bauern an der A96 bei Wiedergeltingen

Bauern versammeln sich an der A96 zwischen Bad Wörishofen und Buchloe. Es ist nicht die erste Mahnwache an dieser Stelle.

Landwirte haben am Sonntagnachmittag eine Mahnwache an der A96 abgehalten, bei Wiedergeltingen. Die angemeldete Veranstaltung dauerte laut Polizei von 15 bis 18 Uhr. Die Bauern parkten ihre Fahrzeuge dazu auf Feldwegen an der Autobahn. "Die Veranstaltung verlief ohne Zwischenfälle", teilte die Polizei mit. In der Spitze seien etwa 40 Traktoren und Autos vor Ort gewesen. Der Verkehr auf der A96 sei nicht beeinträchtigt worden. Die Bauern hatten am Sonntag an mehreren Stellen der A96 und auch an der B12 protestiert. (mz)

