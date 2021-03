vor 48 Min.

18-Jährige stürzt mit neuem Motorrad: Rettungshubschrauber im Einsatz

Bei einem Unfall in Neu-Ulm wird eine 18-Jährige verletzt. Sie verlor offenbar die Kontrolle über ihr Motorrad, das sie sich gerade erst neu gekauft hatte.

Bei einem Motorradunfall am Dienstag in Neu-Ulm ist eine 18-Jährige verletzt worden. Die junge Frau hatte das Krad gerade erst neu gekauft.

Zu dem Unfall kam es nach Polizeiangaben in den Abendstunden am neuen Kreisverkehr Europastraße/Otto-Hahn-Straße. Die 18-Jährige fuhr demnach im Kreisel und wollte mit ihrem Krad an der nördlichen Ausfahrt auf die Otto-Hahn-Straße einfahren. Es war ihre erste Ausfahrt mit dem neuwertigen, unmittelbar zuvor gekauften Krad.

Unfall in Neu-Ulm: 18-Jährige verliert die Kontrolle über das Motorrad

Bei der Ausfahrt aus dem Kreisverkehr verlor sie offenbar die Kontrolle über das Motorrad und kam dadurch alleinbeteiligt zum Sturz. Das Motorrad schlitterte noch selbstständig über 30 Meter über die Fahrbahn. Die Fahrerin, die einen Helm trug, zog sich dabei jedoch vermutlich ein Schädelhirntrauma zu. Sie war ansprechbar, musste aber in ein umliegendes Krankenhaus zur weiteren Beobachtung gebracht werden.

Ein Rettungshubschrauber brachte einen Notarzt zur Unfallstelle. Der Transport ins Krankenhaus konnte jedoch aufgrund der nicht all zu schwerwiegenden Verletzungen mit einem Rettungswagen erfolgen.

Otto-Hahn-Straße war für die Unfallaufnahme gesperrt

Die Otto-Hahn-Straße wurde für die Zeit der Unfallaufnahme in Fahrtrichtung Norden für etwa eine Stunde gesperrt. Es kam zu keinen größeren Verkehrsbehinderungen.

Bislang ist nicht davon auszugehen, dass die Motorradfahrerin schwerwiegendere Verletzungen durch den Verkehrsunfall davongetragen hat.

Die Feuerwehr Neu-Ulm befand sich ebenfalls vor Ort im Einsatz und übernahm die Erstversorgung der Verletzten bis zum Eintreffen des Rettungsdienstes. Am Motorrad entstand ein Sachschaden in Höhe von circa 3000 Euro. (AZ)

