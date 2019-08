12:03 Uhr

19-jähriger Schwarzfahrer schlägt im Zug in Neu-Ulm zu

In einem Regionalzug in Neu-Ulm hat am Mittwoch ein Schwarzfahrer zugeschlagen.

Während einer Fahrt auf der Illertalbahn zwischen Ulm und Memmingen ist ein junger Mann rabiat geworden. Drei Fahrgäste halfen, ihn aus dem Zug zu schieben.

Laut Polizei konnte der 19-Jährige am Mittwochmorgen keinen Fahrschein vorzeigen, als er vom Zugbegleiter kontrolliert wurde. Deshalb sollte er am Haltepunkt Finninger Straße in Neu-Ulm aussteigen. Dabei habe sich der Schwarzfahrer aggressiv gegenüber dem Bahnmitarbeiter und Reisenden gezeigt, so die Polizei. Drei Passagiere unterstützten daraufhin den Zugbegleiter, den renitenten Mann an der Finninger Straße aus dem Zug zu schieben.

19-Jähriger schlägt Fahrgast mit der Faust ins Gesicht

Nach Angaben der Polizei schlug der 19-Jährige einem der Helfer mit der Faust ins Gesicht. Als der Fahrgast den Angriff abwehrte, erlitt der Angreifer selbst leichte Verletzungen.

Bundespolizei Augsburg sucht Zeugen des Vorfalls in Neu-Ulm

Die örtlich zuständige Augsburger Bundespolizei hat gegen den 19-Jährigen ein Ermittlungsverfahren wegen Körperverletzung, Hausfriedensbruchs und Erschleichens von Leistungen eingeleitet. Die Polizei bittet Zeugen des Vorfalls, insbesondere die drei Helfer, sich unter der Telefonnummer 0821/34 356-0 zu melden. (az)

