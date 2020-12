vor 2 Min.

„2 Minuten“ bis zum Testergebnis: Neue Mini-Serie mit Kathi Wolf

Plus Die Weißenhornerin Kathi Wolf spielt in einer kleinen Web-Serie rund um das Thema Schwangerschaft. Regie führt, wie bei "Landrauschen", Lisa Miller.

Von Veronika Lintner

Sie sind schwer in Mode, diese Streaming-Serien im abendsprengenden Blockbusterformat. Großes Netflix-Kino, jede Folge eine Stunde, unzählige Staffeln, das bindet Zuschauer wie Kleber an den Bildschirm. Doch es gibt auch andere Trends im Netz: Streaming-Serien im ganz kleinen Format, so wie die neue Mini-Serie „2 Minuten“.

Sie dreht sich in sechs Episoden um das große Thema Schwangerschaft – mit schrulligen, tragischen und allzu menschlichen Figuren, mit ihren Wünschen, Hoffnungen und Krisen. Eine Folge dauert nie mehr als sechs Minuten, kaum länger als die Warterei auf ein Schwangerschaftstestergebnis – eben „2 Minuten“. Die Serie ist zwar in Leipzig gedreht worden – aber ein bekanntes Duo aus Weißenhorn hat mitgewirkt: Kathi Wolf spielt eine Figur in der Serie, Lisa Miller führt Regie. 2017 landeten die beiden schon mit dem Neo-Heimatfilm „Landrauschen“ einen Kinoerfolg. Jetzt freut sich Wolf über die Mini-Serie: „Es hat wieder gelandrauscht.“

Kathi Wolf und Lisa Miller präsentieren Web-Serie "2 Minuten"

Die Schauspielerin hatte nicht gezögert: „Wir waren alle gleich Feuer und Flamme für das Projekt.“ Kathi Wolf ist froh, dass die Mini-Serie jetzt online abrufbar ist, klickbereit in der Mediathek von ARD und MDR. Überhaupt sei sie glücklich, dass der Seriendreh möglich war, trotz Corona. Miller filmte im Sommer 2020 alle Folgen. „Die Bedingung war für mich und meinen Partner in der Serie, dass wir fünf Tage in Quarantäne gehen und uns auf Corona testen lassen“, erklärt Wolf. Hinter und abseits der Kamera galt Maskenpflicht und Abstand. Aber das alles habe sie gerne in Kauf genommen, sagt die Weißenhornerin.

In „2 Minuten“ spielt Wolf eine Mami-Influencerin, die ihr perfektes Leben als Mutter und ihre Schwangerschaft im Internet offenlegt. Mit ihrem Partner (Rupert Markthaler aus Ulm, auch ein Landrauschen-Darsteller) posiert sie vor der Frauenarztpraxis für ein Kuschel-Selfie. Und so ein Grinse-Video mit Urinproben-Becher hält die Instagram-Follower bei Laune. Diese blitzblanke Fassade bröckelt jedoch, das kann kein Fotofilter retuschieren.

Auch Corinna Harfouch spielt in der Mini-Serie "2 Minuten"

Auch die Krisen der anderen Serien-Figuren haben es in sich: Seitensprünge und ungeklärte Vaterschaften. Eine Frau mit Behinderung, die Mutter werden will. Das Dilemma zwischen Karriere- und Familienplanung, der komplizierte Kinderwunsch eines lesbischen Paars und die Frage – soll, will und kann ich überhaupt Mutter werden? Viele Schicksale, geschickt verstrickt. Diesen Stoff, der Kinofilme füllen könnte, packt Miller in Kurzepisoden, mit Witz und Leichtigkeit.

Prominentes Highlight: Corinna Harfouch, Grande Dame der resoluten Frauenrollen, spielt eine Gynäkologin der Marke hart aber herzlich. Auch Marie Nasemann, Schauspielerin und einstige Germany’s-Next-Topmodel-Finalistin, spielt mit und wartet auf ein Ergebnis: Zwei Streifen oder einer, was sagt der Schnelltest? „2 Minuten“ hofft nun auf Klicks im Netz und vielleicht eine weitere Staffel.

"2 Minuten" ist in der ARD-Mediathek zu finden.

