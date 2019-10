10:47 Uhr

An die 100 Radler demonstrieren in Ulm und Neu-Ulm

Die Initiative Critical Mass Ulm/Neu-Ulm will sich für mehr Fahrräder in der Stadt einsetzen. Die Demonstration in den beiden Städten verläuft friedlich.





Am Abend des vergangenen Freitag kam es einem Bericht der Neu-Ulmer Polizei zufolge zu einer Ansammlung von 80 bis 100 Fahrradfahrern aller Altersklassen in der UImer Innenstadt. Wie sich herausstellte, handelte es sich dabei um eine spontane Demonstration der Bewegung „Critical Mass Ulm/ Neu-Ulm“, die sich für mehr Fahrräder in allen Innenstadtbereichen einsetzt.

Die Wegstrecke zog sich von Ulm über die Herdbrücke nach Neu-Ulm. Dort hielten sich die Radfahrer etwa 30 bis 45 Minuten in der Innenstadt auf, bevor über die Gänstorbrücke wieder nach Ulm fuhren. Es kam dabei laut Neu-Ulmer Polizei in Neu-Ulm zu keinen Zwischenfällen oder Beanstandungen nach der Straßenverkehrsordnung. Auch in Ulm habe es keine Probleme gegeben, teilte ein Sprecher der Ulmer Polizei auf Anfrage mit. Die Initiatoren schrieben im sozialen Netzwerk Twitter von einer friedlichen und fantastischen Fahrt, die Lust auf mehr gemacht habe, und dankten der Ulmer Polizei für die Begleitung. (az)

