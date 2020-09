18:30 Uhr

Autofahrer aufgepasst: Neue Blitzer in Ulm installiert

Plus Die modernisierten „Starenkästen“ in Ulm haben in einigen Fällen ihre Position gewechselt.

Von Thomas Heckmann

Die Bauarbeiten auf dem Hindenburgring in Ulm sind abgeschlossen und die neuen Blitzer sind einsatzbereit. Nachdem das Eichamt sich von der Genauigkeit der Geschwindigkeitsmessgeräte überzeugt hatte, wurde das Eichsiegel angebracht.

Über die Sommerferien haben die Bürgerdienste der Stadt Ulm mehrere stationäre Blitzanlagen erneuern lassen. Nicht nur an der Ausfahrt vom Blaubeurer-Tor-Ring auf die Ludwig-Erhardt-Brücke steht nun ein modernisierter Blitzer, auch die Geräte auf der Bundesstraße 10 wurden ausgetauscht. Dabei wurde der bisherige Blitzer in Fahrtrichtung Neu-Ulm gut einhundert Meter weiter nach vorne versetzt an den Fuß der Blaubeurer-Tor-Brücke.

Bremsmanöver; Unfälle, Polizei und Blitzer

Damit möchte die Stadt erreichen, dass die Fahrzeuge nicht den Schwung des Gefälles nutzen und dann zu schnell in den Verflechtungsbereich zwischen Blaubeurer Tor und Söflinger Kreisel einfahren. Zahlreiche Spurwechsel aus dem Ring heraus und vor dem Tunnel sorgen immer wieder für ungewollte Bremsmanöver und auch Unfälle. Mit dem neu positionierten Blitzer erhofft sich die Stadt eine Verringerung der Geschwindigkeitsunterschiede auf den einzelnen Fahrspuren. Auch in Fahrtrichtung Autobahnausfahrt Ulm-West wurde der Blitzerkasten gegen ein aktuelles Modell ausgetauscht.

Über Kontaktschleifen in den Fahrspuren wird die Geschwindigkeit der Fahrzeuge gemessen, wer deutlich schneller als die erlaubten 50 km/h ist, bekommt dann Post nach Hause. In den jeweils beiden Gehäusen pro Fahrtrichtung ist im vorderen Gehäuse ein rotes Blitzlicht untergebracht und im hinteren Gehäuse die Kamera. Diese Kamera ist nicht immer eingebaut, sondern wird an verschiedenen Stellen im Stadtgebiet wechselweise eingesetzt. Ein Beamter des Eichamtes hat sich nun überzeugt, dass die Elektronik korrekt eingerichtet wurde und auch die Abstände der Kontaktschleifen und damit die Geschwindigkeitsberechnung exakt funktionieren.

Die Bürgerdienste der Stadt Ulm kontrollieren nicht nur an über zehn Stellen mit diesen stationären Blitzern, sie besitzen auch mehrere Anhänger, die tageweise im Stadtgebiet an verschiedenen Stellen aufgestellt werden. Eines dieser Fahrzeuge ist mit zwei Radaranlagen ausgerüstet, damit wird in beiden Fahrtrichtungen gleichzeitig gemessen und ein weiteres Fahrzeug ist mit einer Lichtschrankenanlage ausgerüstet, auch damit können beide Fahrtrichtungen gleichzeitig kontrolliert werden.

