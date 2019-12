vor 30 Min.

Beim Tanzkränzchen hat es gefunkt

Die Grafs aus Ludwigsfeld feiern den 60. Hochzeitstag

Hermine und Bruno Graf aus Ludwigsfeld haben gestern bei guter Gesundheit ihren 60. Hochzeitstag gefeiert. Neu-Ulms dritte Bürgermeisterin Rosl Schäufele gratulierte dem Jubelpaar zum Ehrentag und überbrachte Blumen und Geschenke der Stadt Neu-Ulm. Am 18. Dezember 1959 haben die beiden in Ulm standesamtlich geheiratet. Die Grafs sind Eltern, Großeltern und ein waschechtes Neu-Ulmer Ehepaar. Beide wurden hier geboren und wuchsen den Großteil ihrer Kindheit auch hier auf. In jungen Jahren lernten sich der heute 82-jährige gelernte Elektroinstallateur und die 80-jährige ehemalige Einzelhandelskauffrau auf dem Neu-Ulmer Volksfest kennen. So richtig gefunkt hatte es dann, als sie sich bei einem Tanzkränzchen später wieder getroffen haben. Seit 42 Jahren leben die Zwei in ihrem Haus in Ludwigsfeld. Der Sport war die große Leidenschaft von Bruno Graf. Er war begeisterte Fußballspieler und auch Skifahrer. Hermine Graf verbrachte viel Zeit mit Handarbeit. Ein gemeinsames Hobby ist das Reisen. (az)

Themen folgen