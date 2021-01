24.01.2021

Corona-Verordnung: Diese Regeln gelten ab 25. Januar in Ulm

Medizinische Masken sind jetzt auch auf baden-württembergischer Seite in Ulm Pflicht, in Bus und Bahn, beim Einkauf und in Gottesdiensten. Ein Überblick.

Ein wichtiger Hinweis für alle, die im Grenzgebiet zwischen Bayern und Baden-Württemberg, zwischen Neu-Ulm und Ulm unterwegs sind: Die baden-württembergische Landesregierung hat die Corona-Verordnung angepasst.

Medizinische Masken in Bus und Bahn sind jetzt auch in Ulm Pflicht

Sie tritt ab heute, 25. Januar, in Kraft. Eine medizinische Maske ist nun auch in Baden-Württemberg in folgenden Bereichen Pflicht:

Im Öffentlichen Personenverkehr, auch an Bahnsteigen oder Haltestellen

Beim Einkaufen, am Arbeitsplatz und an Einsatzorten

In Arztpraxen, Krankenhäusern und Pflegeeinrichtungen

In Gottesdiensten und anderen religiösen Veranstaltungen

und anderen religiösen Veranstaltungen Als medizinische Masken zählen die sogenannten OP-Masken, aber auch FFP2- oder KN95- oder N95-Masken.

Baden-Württemberg schärft seine Corona-Regeln nach

Mehr dazu von offizieller Seite, vom Land Baden-Württemberg, gibt es hier. (az)

Lesen Sie auch:

Themen folgen