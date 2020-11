17:00 Uhr

Corona-Verstöße: Polizei löst erneut Kindergeburtstagsfeier auf

Eine Kindergeburtstagsfeier hat die Neu-Ulmer Polizei am Samstag beendet.

Mehrere Verstöße gegen die aktuelle Corona-Verordnung hat die Neu-Ulmer Polizei am Samstag festgestellt. Unter anderem lösten die Beamten eine Kindergeburtstagsfeier auf.

Wie die Polizei mitteilt, stellte eine Streifenbesatzung bei der Feier in Burlafingen etwa 15 Personen fest. Weil der Landkreis Neu-Ulm bei der Sieben-Tage-Inzidenz über 100 lag, durften sich am Wochenende maximal fünf Personen oder Mitglieder aus zwei Haushalten treffen. Die Party wurde deshalb gegen 17.35 Uhr beendet. Anwohner hatten die Polizei gerufen. Einen ähnlichen Fall hatte es erst am Wochenende davor gegeben. Die Polizei hatte dabei 40 Personen angetroffen.

Am späten Samstagabend wurde der Polizei eine Ruhestörung in der Clara-Barton-Straße mit insgesamt neun Personen gemeldet. Zudem hatte eine Gaststätte in Offenhausen nach der verordneten Sperrzeit geöffnet. Das Lokal wurde geschlossen, das Treffen wurde aufgelöst. Die Polizei hat mehrere Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet. (az)

