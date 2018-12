16:00 Uhr

Das Buschele in Wullenstetten wird nicht neu belebt

Eltern wollten mit Unterstützung der Stadt einen digitalen Spielplatz einrichten. Doch die Räte haben dies aus mehreen Gründen abgelehnt.

Von Carolin Lindner

Spielmöglichkeiten aus Naturmaterialien und ein Kletterberg mit Tunnel und Rutsche: Junge Eltern aus Wullenstetten wollen im Wald hinter dem Gelände des RSV Wullenstetten das einst beliebte „Buschele“ wiederbeleben (wir berichteten) und zu einem digitalen Naturspielplatz gestalten.

Die Gruppe um die beiden Sprecher Sebastian Almer und Florian Neymeyer hat die Idee nun im Sendener Stadtrat vorgestellt. Die jungen Eltern haben zuvor einige Gespräche geführt – über Ideen und finanzielle Umsetzung. In einem nächsten Schritt sollte die Stadt Senden die Trägerschaft für das Projekt übernehmen und 10000 Euro dazugeben. Doch die Räte machten nicht mit.

Den Räten gefiel, was die Bürger auf die Beine gestellt haben

Und das nicht, weil ihnen nicht gefiel, was die Bürger auf die Beine gestellt hatten und noch stellen wollten. Nahezu alle Räte lobten das Engagement und die „tollen Ideen“. Doch es kristallisierte sich ein tiefergehendes Problem heraus: Die Stadt hat weder die personellen noch die finanziellen Kapazitäten, diesen Naturspielplatz zu begleiten. So formulierte es CSU-Fraktionschef Walter Wörtz gleich zu Beginn. „Wir könnten jetzt viel versprechen, aber wir möchten gerne ehrlich sein“, setzte er hinzu. Den Räten ging es nicht um den Zuschuss von 10000 Euro. Doch „so ein Riesen-Projekt, das völlig ungelöst im Raum steht“, wie Wörtz es formulierte, sei kompliziert und brauche in jedem Fall einen Projektbegleiter. Helmut Meisel (Grüne) dachte zudem an die Zukunft: „Wenn wir die Trägerschaft übernehmen, hängt alles mögliche an der Stadt.“ Etwa die Fragen: Wer pflegt den Spielplatz, wenn er mal steht? Wer haftet und repariert nach Schäden durch Vandalismus?

Man wolle die Arbeit mit der Trägerschaft nicht abgeben, betonten die Buschele-Initiatoren, es gehe nur um rechtliche Belange wie die Versicherung. Langfristig könne man die Zukunft des Naturplatzes über die Schulen oder den Waldkindergarten sichern, wenn die jetzigen Eltern keine Kinder mehr im Spielplatz-Alter haben. Die Schulen seien bereits informiert und auch die Resonanz in der Bevölkerung sei „riesig“, so Neymeyer.

Pflege und Reparaturen sind den Räten auf Dauer zu teuer

Sie warben hartnäckig für ihre Idee des digitalen Naturspielplatzes. „Wir wollen eine Harmonie zwischen Mensch, Natur und Technik schaffen“, sagte Almer im Stadtrat. Der Spielplatz könnte den Ideen nach mit Bienenstockkamera, Bodensensoren oder Apps für Besucher ausgestattet werden. Auf dem Smartphone bekämen Nutzer dann Informationen über die Bäume oder Tierarten vor Ort oder könnten sogar über eine spezielle Brille sehen, wie ein Baum zehn Jahre zuvor ausgesehen hat. Für einen innovativen Digital-Spielplatz gebe es mehr Fördermittel. Der Spielplatz ist mit Kosten in Höhe von 200000 Euro angesetzt. Die Steuerungsgruppe des regionalen Entwicklungsprojektes Leader habe auch bereits eine Förderung in Höhe von 90000 Euro in Aussicht gestellt. Vom Verein für Naherholung könnten möglicherweise 50000 Euro kommen, 20000 Euro seien durch Eigenleistung möglich, 10000 Euro durch Spenden und weitere 10000 Euro eben durch die Stadt. Ohne die Trägerschaft der Kommune sei kein Leader-Antrag möglich, so Almer. Die Initiative wolle mit der Wiederbelebung bestenfalls im März beginnen, sodass der Spielplatz ab Sommer realisiert werden kann.

Die Haupt-Gegenargumente des Stadtrats waren die Folgekosten für Pflege und Reparaturen sowie die Tatsache, dass das Bauamt schon jetzt am Anschlag arbeite. Die Initiatoren beteuerten, Material zu wählen, das keinen Vandalismus ausgesetzt sein könne und dass die Folgekosten gering seien. „Die Stadt pflegt das Gelände ja jetzt auch schon“, sagte Almer. Zudem sei man sicher, dass niemand den Spielplatz zerstöre, da er „aus der Bürgerschaft“ komme. Meisel war zudem gegen Digitalisierung in der Natur, er sprach gar von einem „Öko-Disneyland“. Man könne auch einfach so in den Wald gehen.

Josef Ölberger (CSU) schlug einen alternativen Standort vor, da das Wild in diesem Bereich schon genug Störung erfahre. Dies wollte Bürgermeister Raphael Bögge als Kompromiss aufnehmen und den Punkt deswegen noch einmal vertagen. Die anderen Räte betonten, dass es ihnen nicht am Standort liege. Am Ende stimmten deswegen 25 zu drei Räten gegen eine Vertagung und 27 Räte gegen die Unterstützung der Buschele-Initiative. Die jungen Eltern verließen daraufhin sichtlich enttäuscht den Sitzungssaal.

