Das Mehrweg-System Recup: Ein toller Becher, aber...

Sabine Kenner ist von den mintgrünen Recup-Bechern begeistert. Ihre Kunden auch. In ihrem Laden „Regio frisch“ in Pfuhl verkauft sie Produkte von ortsansässigen Landwirten. Da passen die umweltfreundlichen Pfandbecher genau in das Konzept. Trotzdem finden sie keine Abnehmer. „Alle meine Kunden sagen, die Idee ist toll. Leider nehmen sie dann aber meistens trotzdem keinen Recup-Becher mit“, sagt sie. So geht es auch anderen Geschäftsleuten, die sich von dem Mehrwegsystem viel versprochen haben.

Der Kaffee für unterwegs wird üblicherweise im Einwegbecher gereicht. Und der landet nach durchschnittlich 15 Minuten Gebrauch im Müll. In der Region werden so jährlich 83 Tonnen Abfall produziert. Um diese Einweg-Flut einzudämmen, will der Abfallwirtschaftsbetrieb des Landkreises Neu-Ulm zusammen mit den Entsorgungsbetrieben und dem City-Marketing der Stadt Ulm den eiligen Kaffeetrinkern und den Geschäftsleuten das Recup-System schmackhaft machen. Das funktioniert so: Die Kunden bestellen das Getränk im Mehrwegbecher und geben ihn später bei einem teilnehmenden Café wieder ab. Für den Becher wird ein Euro Pfand berechnet. Wer ihn zurückgibt, erhält sein Geld wieder und produziert keinen Abfall. Gutes Gewissen zum Mitnehmen.

Recup-Becher mit regionalem Design

Im Allgäu gibt es bereits einen Recup-Becher mit eigenem regionalen Design. Ulm, Neu-Ulm und Umgebung sollen nun folgen. Am 17. Januar wird der Becher für die Region offiziell im Rathaus Ulm vorgestellt. Er soll die Einwegbehälter möglichst verbannen. Ist das ein realistisches Ziel? Die Meinungen von bereits angeschlossenen Partnern in der Region gehen auseinander. Es gibt sogar Aussteiger.

Das Backhaus Häussler war von Anfang an dabei. Nach noch nicht einmal einem Jahr wird dort jetzt diskutiert, ob es mit den Recup-Bechern weitergehen soll oder nicht. Und das, obwohl die Nachfrage in den ersten Wochen enorm groß war. Es mussten sogar Becher nachbestellt werden. Lange hielt die Begeisterung allerdings nicht an. „Eigentlich sollten die Pfandbecher zu uns zurückkommen, aber das ist nicht der Fall. Viele behalten sie einfach. Für uns ist das ein großes Problem“, sagt Bettina Karl von der Häussler-Verwaltungsleitung. Hinzu kommen die hohen Abgaben je Standort. Bei Häussler summieren sie sich pro Quartal auf 1500 Euro. Das Backhaus, dessen Inhaber Hermann Markus Häussler aus Osterberg stammt, unterhält mehrere Filialen, unter anderem in Illertissen, Dietenheim und Altenstadt. „Eine nicht unerhebliche Summe und wir haben dann noch keinen Kaffee verkauft, darf man nicht vergessen“, sagt Karl. Ein anderes Problem sieht sie in dem schwach ausgebauten Netzwerk. Die wenigen Partner in der Umgebung lassen die Zahl der Anlaufstationen schrumpfen, bei denen die Becher zurückgegeben werden können.

Das Café hat sich von Recup mehr versprochen

Das sieht auch Christina-Maria Rau vom „Hamptons“ in Memmingen so. Das Café ist bereits aus dem Recup-System ausgestiegen. „Wir verkaufen nicht viel Kaffee zum Mitnehmen und selbst wenn, ist kein Interesse bei den Kunden da“, sagt sie. Die Inhaberin ist enttäuscht, sie hatte sich viel von der Idee versprochen.

Bei der Bäckerei Hörmann in Roggenburg war man sich von vornherein darüber im Klaren, dass die Becher keinen rasenden Absatz finden würden. Dabei bleiben will Christian Prinz, Ehemann der Inhaberin, trotzdem. Der Umwelt zuliebe, wie er sagt. „Es läuft schleppend. Am Anfang waren noch alle begeistert, jetzt hat das nachgelassen“, sagt Prinz.

Beim Hotel kommen die Becher gut an

An der Esso-Tankstelle in Seligweiler hat Markus Mössner andere Erfahrungen gemacht. „Bei unserer Stammkundschaft kommen die Becher an, wir werden erst Mal dabei bleiben“, sagt der Inhaber. Auch im Intercity Hotel am Ulmer Bahnhof wird weiterhin auf die Mehrwegbecher gesetzt. „Sowohl unsere Hausgäste, als auch unsere Laufkundschaft nimmt die Recup-Becher sehr gut an“, sagt Jannah Baldus von der Unternehmenskommunikation.

Während die einen Partner schon aus dem Recup-System ausgestiegen sind, halten die anderen trotz geringer Verkaufszahlen daran fest. Die Umwelt ist es vielen wert. Ob die Becher mit speziellem Design bei den Kunden ankommen? Thomas Moritz, Chef des Kreis Abfallwirtschaftsbetriebes jedenfalls gibt sich überzeugt: „Das ist definitiv ein Beitrag zur Müllvermeidung’“, sagte er kürzlich im Umwelt-und Werkausschuss des Landkreises.

