Defekte Bahnhofsuhr: Kommt Zeit, kommt Rat?

Die defekte Uhr am Neu-Ulmer Bahnhof ist seit Wochen verhüllt.

Seit drei Monaten geht die Bahnhofsuhr der Stadt Neu-Ulm vor. Jetzt soll ein Ersatzteil Abhilfe schaffen.

Von Michael Ruddigkeit

Der Charme einer Funkuhr liegt darin, dass sie immer richtig geht. Außerdem stellt sie sich zweimal im Jahr automatisch um. Aber wehe, es ist mal was kaputt: Bis das passende Ersatzteil da ist, können locker ein paar Monate verstreichen. So geschehen bei einer Uhr am Neu-Ulmer Bahnhof.

Uhr am Neu-Ulmer Bahnhof zeigt seit drei Monaten Sommerzeit an

Anders als die anderen sechs Bahnhofsuhren, die alle der Deutschen Bahn gehören und die richtige Zeit anzeigen, gehört diese eine Uhr der Stadt Neu-Ulm. Sie steht auf dem Bahnhofsplatz neben einem Stadtplan und wurde im städtischen Auftrag von den SWU aufgestellt. Bei der letzten Zeitumstellung im Oktober ging aber offensichtlich etwas schief. Denn die Funkuhr zeigte weiterhin die Sommerzeit, worauf uns aufmerksame Leser und Bahnfahrer hinwiesen.

Defekte Uhr wurde mit einer Plane verhüllt

Eine Nachfrage bei der Stadt ergab, dass der defekte Chronometer eine neue Uhrensteuerung braucht. Diese wurde vor geraumer Zeit bestellt. „Offensichtlich hatte das Ersatzteil eine längere Lieferzeit“, teilte Pressesprecherin Sandra Lützel mit. Gut Ding will eben Weile haben: Die Zeitumstellung ist mittlerweile fast genau drei Monate her. Die Stadtwerke griffen zwischenzeitlich zu einer pragmatischen Zwischenlösung: Sie stülpten einfach einen orangefarbenen Sack über die Uhr. So ist keine Uhrzeit mehr zu sehen, aber eben auch keine falsche. Seit die Uhr verhüllt wurde, sind auch schon wieder fast sechs Wochen vergangen.

An der Uhr an der Glacis-Galerie fehlen seit geraumer Zeit die Zeiger

Noch deutlich länger aus der Zeit gefallen ist eine andere Uhr ganz in der Nähe, nämlich die alte Bahnhofsuhr an der Fassade der Glacis-Galerie. Dort fehlen seit einem Jahr die Zeiger. Die historische Uhr, die früher am alten Bahnhofsgebäude hing, ist eine Leihgabe der städtischen Sammlungen und wurde repariert. Die Stadt und die Betreibergesellschaft der Glacis-Galerie mussten zwischenzeitlich aber einen neuen Überlassungsvertrag aushandeln, und das dauerte. Inzwischen sei der Vertrag beiderseitig unterzeichnet, die Zeiger könnten wieder montiert werden, teilte Pressesprecherin Lützel mit. Einen Termin konnte sie allerdings nicht nennen.

Ende März werden die Uhren wieder auf Sommerzeit umgestellt

Für die Funkuhr am Bahnhof läuft dagegen der Countdown. Die Lieferung des Ersatzteils ist laut Stadt für Mitte dieser Woche angekündigt. Der Einbau ist also zum Greifen nah. Falls nicht, wäre das aber auch nicht weiter schlimm: Am Sonntag, 29. März, werden die Uhren wieder auf Sommerzeit umgestellt. Dann müsste die Bahnhofsuhr nur enthüllt werden und würde wieder die richtige Zeit anzeigen.

