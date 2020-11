vor 36 Min.

Der "Kirchenweg" bei Kadeltshofen bleibt offen

Der Fußweg führt in Richtung St. Michael in Remmeltshofen.

Plus Ein Anwohner will den 325 Meter langen Fußweg entwidmen, die Markträte stimmen dagegen und haben eine alternative Idee.

Von Sophia Huber

Ein 325 Meter langer Fußweg in Kadeltshofen, der vorbei an der Kirche St. Michael entlang der Remmeltshofener Dorfstraße verläuft, soll in Zukunft erhalten bleiben. Ein Anwohner aus Kadeltshofen hat bei der Marktgemeinde Pfaffenhofen einen Antrag gestellt, den Fußweg zu entwidmen. Laut des Antragstellers sei der Weg, der auch „Kirchenweg“ genannt wird, seit Jahren nicht mehr genutzt worden und dementsprechend zugewachsen. Die Markträte stimmten in der vergangenen Marktratssitzung einstimmig gegen den Antrag.

Der jahrhundertealte Fußweg soll erhalten bleiben

Der Zweite Bürgermeister Franz Winter ( CSU) erzählte, dass bereits 1985 im Gespräch war, den Weg zu entwidmen. Mittlerweile sei es ein neuer Eigentümer, der den Antrag gestellt habe. „Man müsste den Weg nur wieder auf Vordermann bringen“, fand Winter.

Andreas Wöhrle (FWG) schlug vor, den Fußweg näher an die Roth zu führen, um ihn so wieder ansprechender zu gestalten. Auch der Anwohner hätte etwas davon, wenn es einen attraktiven Spazierweg gebe, stimmte Claudia Walk (FWG) zu. Susanne Schmid (Grüne) gab zu, sie habe bisher gedacht, dort spazieren zu gehen sei illegal: „Ich bin dort als Kind früher immer gelaufen. Wenn man das darf, nutz’ ich den Weg gerne wieder.“ Auch Martin Strobel (CSU) sprach sich dafür aus, den Weg wieder begehbar zu machen: „Wir haben schon zu viele Wege zerstört.“

Die Verwaltung wolle prüfen, ob man den Abschnitt auch entlang der Roth führen könnte.

