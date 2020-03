vor 1 Min.

Die Jungen wollen den Kreis aufmischen

Die Junge Union stellt erstmals eine eigene Liste für den Neu-Ulmer Kreistag auf. Die Kandidaten sind überzeugt, dass dem Gremium frischer Wind guttut

Von Angela Häusler

Der Antritt mit eigener JU-Liste bei der Kommunalwahl wird ein Erfolg – da war sich der bayerische Landesvorsitzende der Jungen Union, Christian Doleschal, am Freitag in Weißenhorn sicher. Er stattete dem JU-Kreisverband einen Besuch ab.

„Dass wir statt der geforderten 430 Unterschriften mehr als doppelt so viele bekommen haben, werte ich als wichtiges Zeichen“, sagte JU-Kreisvorsitzender Johann Deil, der sich bezüglich des erhofften Einzugs in den Kreistag aber nicht auf eine Wunsch-Anzahl an Sitzen festlegen mochte. Probleme, Kandidaten für die Kreistagsliste zu finden, habe die JU auch nicht gehabt – nun stehen 39 Namen darauf.

Wie im Kreis Neu-Ulm tritt die JU noch in mehr als 20 weiteren bayerischen Landkreisen mit eigenen Listen an, berichtete der Landesvorsitzende Doleschal.

Denn seit einer Gesetzesänderung im Kommunalwahlrecht aus dem Jahr 2018 können Parteien mit mehreren Listen antreten. Vor dieser neuen Möglichkeit waren die JU-Mitglieder noch auf den CSU-Listen ins Rennen gegangen. „Aber in den vergangenen Jahren kamen die Jungen dort nicht mehr so richtig zum Zug – sie hatten es ziemlich schwer“, erklärte Johann Deil. Und so sei es schließlich dazu gekommen, dass aus dem „Kreistag eher ein Greistag“ geworden sei. Die Junge Union wolle nun – sozusagen als Gegengewicht – Frauen und Männer ins Gremium bringen, die höchstens 35 Jahre alt sind.

Aber macht die Jugend-Liste den CSU-Kandidaten denn keine Konkurrenz? CSU-Landrat Thorsten Freudenberger sieht das nicht so. „Die Haltung des Aufbruchs, die junge Leute haben, können wir gut gebrauchen“, sagte Freudenberger, den die JU im Wahlkampf hinsichtlich seiner erneuten Kandidatur zum Landrat unterstützt.

Die Jugend sei „politischer denn je“, meinte der Landesvorsitzende, „wir sind noch nie mit so vielen JU-Kandidaten angetreten, das ist schon jetzt ein Segen“. Die Junge Union sei „die treibende Jugendkraft in Bayern“, die sowohl ein Netzwerk als auch politischen Austausch ermögliche.

Talentförderung, Start-up-Unterstützung, die Interessen der Landwirte und die Verbesserung des öffentlichen Nahverkehrs gehörten zu den zentralen Themen der Listenkandidaten. Digitalisierung, Bildungsförderung und Umweltschutz standen ebenfalls auf der Agenda. Auch die Einführung einer App, die ortsbezogene Warnhinweise und Meldungen zu besonderen Ereignissen liefert, solle vorangetrieben werden, hieß es vonseiten der Kandidaten.

