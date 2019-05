14:03 Uhr

Die Tagespflege hat jetzt ihren Platz auf der Hasenwiese

Der Stadtrat legt sich auf eine Planungsvariante für das Vorhaben von Illersenio fest. Offen ist, was mit der restlichen Freifläche passiert.

Von Jens Noll

Viele Menschen in Weißenhorn können es kaum erwarten, dass endlich eine Tagespflege-Einrichtung in ihrer Stadt eröffnet. Offenbar kommt es auch schon vor, dass sich Bürger im Rathaus melden und sich für einen Platz in der von Illersenio geplanten Wohnanlage auf der Hasenwiese anmelden wollen. Das berichtete Bürgermeister Wolfgang Fendt am Montagabend im Stadtrat.

Wenn alles ideal läuft, dann könnte vielleicht schon dieses Jahr Baubeginn sein, sagte Fendt, spätestens aber im Frühjahr 2020. Zumindest hat sich der Stadtrat nun mit einer Mehrheit von 17:4 Stimmen auf den genauen Standort und eine Planungsvariante der Tagespflege mit Seniorenwohnungen festgelegt.

Zwei mögliche Bauvarianten hatten sich im Gespräch zwischen Vertretern der Stadtverwaltung und von Illersenio herauskristallisiert: Die erste sah vor, die vier Gebäude in Reihe zwischen der Bodelschwinghstraße und den Supermärkten zu platzieren, südlich der bestehenden Bebauung an der Luitpoldstraße. Variante 2 sieht vor, die vier Gebäude westlich der Bodelschwinghstraße um einen kleinen Quartiersplatz zu gruppieren.

Die SPD will mehr Wohnungen, die CSU eine Art Park

Die Stadtverwaltung zog die zweite Variante vor, weil so noch eine gut nutzbare Freifläche zwischen dem Seniorenzentrum und den Supermärkten bliebe. Die Zufahrt zum Seniorenzentrum von der Bodelschwinghstraße her ließe sich bei Bedarf auch zu einer Erschließungsstraße für die restliche Fläche ausbauen, sagte Fendt.

Auch Herbert Richter (SPD) sah diese Variante klar im Vorteil und dachte schon einen Schritt weiter: Aus Sicht seiner Fraktion komme für die Restfläche nur eine Wohnnutzung in Betracht. In dem Fall wäre es allerdings sinnvoller, den ganzen Block mit der Tagespflege dann nach Westen, also direkt neben die Supermärkte, zu schieben, sagte Richter.

Der CSU schwebt allerdings eher vor, die restliche Fläche als parkähnliche Anlage zu gestalten, wie Franz Josef Niebling sagte. In 20 oder 30 Jahren könne man das Grundstück als Erweiterungsfläche für Seniorenwohnungen oder eventuell für schulische Zwecke nutzen. Nichtsdestotrotz hielt auch Niebling die Variante 2 für ideal, ebenso wie Werner Weiss (WÜW). Dieser riet allerdings dazu, erst einmal das Projekt Tagespflege zu verwirklichen, ehe man sich Gedanken über die Nutzung des Restareals macht.

Ein Bebauungsplan ist nicht notwendig

Als Befürworter der ersten Variante outeten sich die zwei Räte der Grünen, denen ein breiterer Grünstreifen entlang der Reichenbacher Straße lieber wäre. Zudem wies Ulrich Fliegel darauf hin, dass die Tagespflege in der von den anderen Fraktionen bevorzugten Lösung kleiner sei (etwa 390 gegenüber 420 Quadratmetern), während die Zahl der Wohnungen (um die 47) in beiden Varianten gleich sei.

Ulrich Hoffmann (ÖDP) sagte: „Für uns ist wichtig, dass die Kastanienallee und der Grünzug erhalten bleiben.“ Ihm gefiel die zweite Variante besser, seine Fraktionskollegin Sabine Snehotta stimmte allerdings wie auch Fliegel und Christiane Döring von den Grünen sowie Michael Schrodi (CSU) dagegen. Hoffmann mahnte aber auch zur Zurückhaltung bei den Plänen für das verbleibende Grundstück. Derzeit würden viele Bauprojekte geplant und die Infrastruktur in der Stadt dürfe man nicht überfordern, speziell die Reichenbacher Straße.

Erfreut zeigte sich das Gremium darüber, dass das Projekt Tagespflege umgesetzt werden kann, ohne dass die Stadt vorher einen Bebauungsplan aufstellen muss. Das spart viel Zeit – und auch Geld.

Mehr über die Hasenwiese in Weißenhorn lesen Sie hier:

Die Stadt unternimmt einen neuen Anlauf für die Tagespflege

Aldi und Feneberg sind bereit für neue Kunden

Stadträte wollen betreutes Wohnen auf der Hasenwiese

Themen Folgen