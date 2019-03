vor 58 Min.

Eine Einbruchserie beunruhigt die Marktgemeinde

Drei Taten innerhalb weniger Tage überraschen selbst die Polizei. Vermutlich waren es dreimal dieselben Täter. Die Beamten erhöhen die Präsenz.

Von Christoph Lotter

Pfaffenhofen Eine Reihe von Einbrüchen stört den Frieden in Pfaffenhofen. Vergangenen Freitag meldete die Polizei einen Einbruch in ein leer stehendes Einfamilienhaus in der Marktgemeinde. In der Nacht auf Montag wurden zwei Unbekannte dabei beobachtet, wie sie sich gewaltsam Zugang in ein Haus an der Hauptstraße verschafften. Und in der Nacht auf Dienstag hebelten Einbrecher gewaltsam die Terrassentüre eines Einfamilienhauses in der Bürgermeister-Stetter-Straße auf. Sie durchsuchten sämtliche Räume.

Wie Hubert Schneider von der Polizeiinspektion Weißenhorn auf Nachfrage mitteilt, ist diese Anzahl an Einbrüchen innerhalb kürzester Zeit durchaus außergewöhnlich. Es sei wahrscheinlich, dass es sich bei allen drei Vorfällen um dieselben Täter handelt. Die Spurenlage sei allerdings dürftig, deshalb können die Beamten aktuell noch keine genaueren Aussagen treffen. Auffällig ist Schneider zufolge, dass die Einbrecher stets nach dem gleichen Muster vorgehen: Vermutlich mit einem Brecheisen hebeln die Täter die Türen auf und machen sich in den Räumen zu schaffen.

Der Einbruch an der Hauptstraße ist ungewöhnlich

Gerade der Einbruch an der Hauptstraße hat die Beamten überrascht, da die Täter in aller Regel an schlecht einsehbaren Häusern zuschlagen würden. Die Ermittlungen gestalten sich jedoch schwierig, räumt der stellvertretende Inspektionsleiter ein. Ob und wann die Täter erneut zuschlagen, sei nur schwer einzuschätzen. Bislang seien die drei Einbrüche in Pfaffenhofen nachts oder bei Einbruch der Dunkelheit geschehen. Die Polizei habe eine Zusatzstreife eingerichtet und fahre nun vermehrt durch die Straßen der Marktgemeinde.

Schneider betont allerdings, dass die Beamten auf die Mithilfe der Bürger angewiesen sind. Anwohner, die etwas Verdächtiges wahrnehmen, sollten umgehend die Polizei informieren – da zähle jede Sekunde. Der Einbruch in das Haus an der Hauptstraße etwa wurde zwar beobachtet, die Beamten seien allerdings erst informiert worden, als die Täter das Haus bereits verlassen hatten. Als die Polizisten aus Weißenhorn schließlich vor Ort waren, seien die Täter längst über alle Berge gewesen.

Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Weißenhorn unter der Telefonnummer 07309/96550 entgegen.

