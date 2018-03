vor 37 Min.

Eine junge Frau vermittelt Maskottchen und Models

Gloria Neugebauer betreibt eine Promotion- und Eventagentur. Das Geschäft der 31-Jährigen floriert. Deshalb zieht sie nun nach Senden.

Von Dagmar Hub

Gloria Neugebauer ist gerade mit Renovieren beschäftigt. In der Hauptstraße 5 in Senden werden bald die Räume ihrer Wild-Emotion-Events-Agentur eröffnet. Bislang führte Neugebauer ihre 2010 gegründete Firma von Zuhause im Neu-Ulmer Stadtteil Hausen aus, doch weil die Promotion- und Eventagentur floriert, braucht das Ein-Frau-Unternehmen mit seinen 243 Models im Raum Ulm/Neu-Ulm und etwa 50 weiteren Models in anderen Städten wie Ravensburg und Trier mehr Platz. Geschäftsführerin Gloria Neugebauer freut sich auf den Start in Senden.

Deutsch sowie Wirtschaft und Recht waren in der Schule die Lieblingsfächer der aus Lindau stammenden 31-Jährigen. Und so war die Ausbildung zur Rechtsanwaltsfachangestellten nur konsequent. Aber der Beruf war ihr zu trocken, erzählt sie. „Ich bin sehr freiheitlich aufgewachsen.“ Was man nicht falsch verstehen sollte: Zuverlässigkeit und Pünktlichkeit sind für Neugebauer Grundlagen des Umgangs. Die freiheitliche Erziehung ihrer Mutter bedeutete, widersprechen und eine eigene Meinung vertreten zu dürfen. „Das angepasste Mädchen wollte ich nie sein.“

So wuchs nach einigen Jahren, in denen sie als Radiomoderatorin arbeitete, der Mut zur Selbstständigkeit: Während der Tätigkeit beim Radio hatte Neugebauer festgestellt, dass es in Ulm keine Agentur gab, die Promotion-Personal und Messehosts und -hostessen vermittelte. „Das kann ich doch“, sagte sich die junge Frau und stellte sich der Herausforderung. Doch zunächst brauchte ihr kleines Unternehmen einen Namen. Dass „wild“ darin stecken musste, war schnell klar. Und da es bei Promotion gerade auch um Gefühle geht, war der Name geboren – der in Schwaben anfangs auch falsch verstanden wurde, gerade in Zusammenhang mit dem Begriff „Hostessen“. „Aber Aufträge, die mit Nacktheit und Anfassen zu tun haben, nehme ich nicht an“, sagt sie.

Inzwischen hat sie ihre Agentur in eine GmbH umgewandelt, unter ihren Kunden sind bekannte Firmen. Ihre Hostessen betreuen die VIP-Gäste bei Heimspielen von Ratiopharm Ulm. Neugebauers Models sind bei Fachmessen im Gastro-Bereich anzutreffen, bei Empfängen, als Maskottchen in Verkleidung bei Veranstaltungen von Firmen oder auch auf Werbeflyern fürs Schwimmbad, auf Werbeplakaten und in Werbevideos. Alle ihre Models haben Verträge, wie Neugebauer betont. „Ich will niemanden in die Scheinselbständigkeit bringen.“ So arbeiten bei ihr Studenten und Schüler, aber in ihrer Kartei ist beispielsweise auch eine ältere Frau vertreten – und eine ganze Reihe von Familienvätern, die mit dieser Tätigkeit das Einkommen aufbessern. „Es macht mich schon auch traurig, wenn Familienväter einen Job als Weihnachtsmann oder Maskottchen brauchen, um über die Runden zu kommen. Oder wenn Angestellte wegrationalisiert wurden und dann händeringend über meine Kartei einen Job suchen.“

Begehrte Promotion-Mitarbeiterinnen auf Messen sind junge Frauen mit den klassischen Maßen 90-60-90. „Vertreter von Firmen sind ebenso wie die Einkäufer oft Männer“, hat sie herausgefunden. Das Produkt werde quasi über die Attraktivität einer Messehostess, über ihre Kommunikationsfähigkeit und Freundlichkeit verkauft. „Obwohl ich finde, dass eine 17-Jährige, die noch nie gekocht hat, eigentlich keine Identifikationsfigur für Spätzle ist“, sagt die 31-Jährige. Oft erhält sie aber auch Anfragen von Firmen, die Charaktertypen suchen. Für eine Küchenwerbung bekam sie jüngst den Auftrag, einen Biker mit Bart, „einen Rockertypen“, zu finden. „Ich bin ins Clubhaus eines Rockerclubs gegangen“, erzählt sie und lacht. Dort wurde sie fündig.

