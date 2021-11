Elchingen

18:00 Uhr

Elchingen will verstärkt gegen Raser und Falschparker vorgehen

An der Klostersteige wird bereits die Geschwindigkeit gemessen. In Zukunft sollen in der Gemeinde Elchingen auch Blitzer aufgestellt werden, um Schnellfahrer zur Kasse zu bitten.

Plus Regelverstöße im Verkehr sollen künftig in Elchingen stärker verfolgt werden. Dazu schließt sich die Gemeinde der Kommunalen Verkehrsüberwachung an.

Von Andreas Brücken

Ob zugeparkte Gehwege oder rasende Autos: Im Elchinger Rathaus häufen sich die Beschwerden über Falschparker und Schnellfahrer. Die Gemeinde will deshalb die Regelverstöße im Verkehr öfter ahnden. Bislang lag die Kontrolle ausschließlich bei der Polizeiinspektion Neu-Ulm. Diese habe jedoch nicht die Kapazitäten, um regelmäßig und in kurzen Abständen Geschwindigkeitskontrollen im Gemeindegebiet durchzuführen und Parkverstöße zu verfolgen, erklärte Bürgermeister Joachim Eisenkolb im Gemeinderat. Abhilfe schaffen soll die Kommunale Verkehrsüberwachung (KVÜ).

Themen folgen