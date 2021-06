Anschlag auf Synagoge

Ulmer Polizei fahndet mit Fotos nach dem Täter: Mehrere Hinweise liegen vor

Ein Brandanschlag wurde am Samstag, 5. Juni, auf die Synagoge in Ulm verübt. Haben sie den Täter schon bald?

Plus Mehrere Fotos und ein Video hat die Polizei nach dem Brandanschlag auf die Synagoge in Ulm veröffentlicht. Mehrere Hinweise sind eingegangen. Ist der Mann bald gefasst?

Von Michael Kroha

Nach dem Brandanschlag auf die Ulmer Synagoge vor gut zwei Wochen hat die Polizei am Donnerstag Fotos und ein Video des mutmaßlichen Täters veröffentlicht. Seither seien auch mehrere Hinweise eingegangen, so Joachim Schulz, Sprecher der Ulmer Polizei am Freitag auf Nachfrage. Kann der Mann also bald gefasst werden? Oder wurde er womöglich schon?

