Faschingsendspurt in Weißenhorn: Das ist geboten

In der gesamten Innenstadt und – wie auf diesem Bild – in der Stadthalle feiern zahlreiche Besucher am Donnerstag in Weißenhorn Weiberfasching.

Am Gumpigen Donnerstag gibt es in Weißenhorn diesmal auch indisches Essen und eine zusätzliche Bar. Was sonst noch ansteht.

Von Jens Noll

Es geht auf den Höhepunkt der Faschingszeit zu – und Weißenhorn bereitet sich auf die großen Partys vor. Los geht es diese Woche am Gumpigen Donnerstag, 20. Februar. Dann werden wieder Tausende Maschkerer durch die Innenstadt ziehen. Weit mehr als 8000 Menschen zählte die Polizei beim Weiberfasching 2019. Allein im abgesperrten Bereich in der Altstadt, vor der Stadtpfarrkirche, hielten sich zeitweise knapp 6000 Faschingsfreunde auf.

Mit einem ähnlich großen Andrang rechnet Stephan Zeller diesmal wieder. Er ist der Organisator der Riesenfete in der Altstadt, die die Günzburger Eventagentur Urbanmotion seit einigen Jahren im Auftrag der Stadt Weißenhorn ausrichtet. Zeller berichtet im Gespräch mit unserer Redaktion von kleineren Änderungen im Hinblick auf die Sicherheit und das kulinarische Angebot. So soll der Einlass an allen drei Eingängen am Donnerstag reibungsloser funktionieren – dank QR-Codes auf allen Tickets, die schnell abgescannt werden können.

Zeller berichtete auch von zusätzlichen Security-Mitarbeitern, die in den Bereichen Wettbach und An der Mauer nach dem Rechten sehen. Sie sollen Wildpinkler und andere ungebetene Gäste abschrecken. „Damit sich die Anwohner sicherer fühlen“, sagt Zeller. Aufgestockt wird auch beim Essensangebot für das hungrige Partyvolk. Neu sind nach Angaben des Organisators ein Stand mit indischen Gerichten und einer mit deftiger Kost vom Balkan sowie eine zusätzliche Bar. Los geht die Feier am Gumpigen Donnerstag für alle ab 16 Jahren um 19.30 Uhr, Tickets gibt es noch im Vorverkauf im Internet unter ticketino.com, bei der Schlegelschen Buchhandlung und bei der Metzgerei Rahn in Weißenhorn sowie an der Abendkasse.

Auch außerhalb des abgesperrten Veranstaltungsgeländes machen Faschingsfreunde am Gumpigen die Nacht zum Tag. Eine „Megabar“ und Stimmung bis in die Morgenstunden kündigt die Interessengemeinschaft Weißenhorner Fasnacht (IWF) für ihre Veranstaltung in der Stadthalle an. Diese beginnt am Donnerstag um 20 Uhr.

Die Stadtverwaltung weist darauf hin, dass am Donnerstag von 16.30 Uhr an die gesamte Altstadt für den Verkehr gesperrt wird. Von 18 Uhr an bis voraussichtlich Freitagmorgen, 5 Uhr, sind dann auch die Illerberger Straße zwischen Herzog-Ludwig-Straße und Hauptplatz, der Hauptplatz bis zum Kreisverkehr am Oberen Tor sowie die Memminger Straße ab Hauptplatz bis zur Bleichstraße gesperrt. Die Parkplätze an der Stadthalle und am ehemaligen Busbahnhof können dann nicht mehr angefahren werden, Autofahrer müssen auf den Parkplatz vor der Fuggerhalle sowie andere öffentliche Parkplätze ausweichen. Die Bushaltestelle „Altstadt“ in der Illerberger Straße wird während der Sperrung nicht mehr bedient.

Am Samstag ist Rathausturm

Am darauffolgenden Samstag, 22. Februar, übernehmen die Narren dann vollständig das Regiment in der Fuggerstadt. Von 11.30 Uhr an stellen sich die Gruppen auf dem Kirch- und Schlossplatz zum Rathaussturm auf, der gegen 12 Uhr erfolgt. Wegen dieser Veranstaltung wird die Zufahrt in die Altstadt über das Obere Tor gegen 11 Uhr für den Fahrzeugverkehr gesperrt. An den Rathaussturm schließt sich der Kinderumzug an. Die Aufstellung beginnt gegen 12.45 Uhr am Kirchplatz, von 13.30 Uhr bis gegen 15.30 Uhr ziehen die Teilnehmer durch Hauptstraße, Bahnhofstraße und Herzog-Ludwig-Straße zur Fuggerhalle. Die Feuerwehr sperrt die Umzugsstrecke flexibel für den Verkehr.

Am Samstagabend richtet die IWF ihren alljährlichen Faschingsball in der Fuggerhalle aus. Er beginnt um 20 Uhr.

Um die 75 Gruppen machen sich dann schließlich am Faschingsdienstag, 25. Februar, 10 Uhr, auf zum großen Umzug durch die Stadt. Von Guggenmusik über Narrenzünfte und Garden ist wieder das komplette Portfolio der Fasnacht vertreten.

