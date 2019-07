30.07.2019

Ismet Akpinar wechselt zu Besiktas Istanbul

Immer wieder hatte es Gerüchte gegeben, jetzt ist es soweit: Ismet Akpinar verlässt Ratiopharm Ulm und wechselt in die Türkei.

Der deutsche Nationalspieler Ismet Akpinar verlässt ratiopharm Ulm und die Basketball-Bundesliga. Der 24-Jährige mit türkischen Wurzeln wechselt zu Besiktas Istanbul, wie der türkische Verein am Dienstag mitteilte. Der Aufbauspieler war im Sommer 2017 von ALBA Berlin nach Ulm gewechselt. In der Türkei spielt unter anderem auch der deutsche Center Tibor Pleiß, der für Anadolu Efes Istanbul im Einsatz ist.

Wenige Tage davor hatte Ryan Thompson via Twitter seinen Wechsel zum israelischen Verein Hapoel Holon verkündet. Mit ihm hatte ohnehin kaum mehr jemand in und um Ulm gerechnet. In insgesamt zwei Jahren hatte Thompson die Erwartungen selten erfüllt. Zuvor waren bereits Isaac Fotu und Dwayne Evans auch offiziell verabschiedet worden. Beide zieht es nach Italien. Den Neuseeländer Fotu nach Treviso, den Amerikaner Evans nach Sassari auf Sardinien. (dpa/az)

