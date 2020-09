vor 49 Min.

Kleine Baustelle sorgt für kilometerlangen Stau auf der B10 in Ulm

Plus Stau auf der B10 von Ulm bis zurück an die A8-Ausfahrt Ulm-West hat zahlreiche Autofahrer verärgert. Die Ursache liegt in einer eher kleinen Baustelle.

Von Thomas Heckmann

Stau auf der B10 von Ulm bis zurück an die Autobahnausfahrt Ulm-West hat am Montagmorgen zahlreiche Autofahrer verärgert. Die Ursache liegt in einer verhältnismäßig kleinen Baustelle auf dem Hindenburgring kurz vor dem Westringtunnel in Fahrtrichtung Neu-Ulm.

Bereits am Morgen vor 7 Uhr begannen die Aufbauarbeiten für die Absperrungen und verursachten damit im Berufsverkehr am ersten Schultag nach den Sommerferien größeren Stau mit Zeitverlusten bis zu einer halben Stunde. Selbst in verkehrsschwachen Zeiten tagsüber reichte der Stau nahezu immer bis vor den Lehrer-Tal-Tunnel zurück.

Für eine Baustelle über die Blau muss der rechte Fahrstreifen auf der B10 in Ulm gesperrt werden

Für die Baustelle an einer kleinen Brücke über die Blau muss der rechte Fahrstreifen gesperrt werden, damit die Baumaschinen bewegt werden können. Nach Auskunft der Stadt Ulm und der Stadtwerke müssen Teile der Brücke gegen die weiter fortschreitende Korrosion geschützt werden. Dazu müssen zuerst Trinkwasser- und Stromleitungen unter dem Gehweg verlegt werden, damit die Bauarbeiter an die schadhaften Brückenteile herankommen.

Die Bauarbeiten sind bis zum 2. Oktober angesetzt. Bis dahin bleibt der rechte der drei Fahrstreifen zwischen dem Blumenscheinweg und der Firma Schwenk gesperrt. Damit die Fahrzeuge aus dem Blaubeurer-Tor-Ring in die B10 einfahren können, muss die rechte Spur der B10 auf der Blaubeurer-Tor-Brücke gesperrt werden. Die Abstimmungsschwierigkeiten unter den Autofahrern auf der Brücke, wie das Reißverschluss-Verfahren funktioniert, führen zu den Verkehrsstauungen, die zeitweise sechs Kilometer lang waren.

Lesen Sie dazu auch:

Themen folgen