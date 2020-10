vor 19 Min.

Kommt das "Ulmer Nest" wieder? Schlafkapseln für Obdachlose brauchen Hygienekonzept

Der Karlsplatz soll Standort mindestens einer Schlafkapsel bleiben. Unser Bild ist an einem kühlen Morgen im Januar 2020 aufgenommen worden.

Plus Der Erfrierungsschutz für Obdachlose soll nach einem Hin und Her im Winter in Ulm wieder aufgestellt werden. Ein Problem zieht viele offene Fragen nach sich.

Von Sebastian Mayr

Im Juni, so schien es, war das Aus für das „Ulmer Nest“ besiegelt: Finanzbürgermeister Martin Bendel hatte angesichts der Corona-Krise und ihrer finanziellen Folgen eine Liste aller Projekte aufstellen lassen, die gestrichen werden können. Das waren alle, bei denen es für das Jahr 2021 noch keine Verträge gab. Das „Ulmer Nest“ gehörte dazu. Doch der Übernachtungsschutz für Obdachlose wurde wieder von der Streichliste gestrichen. Doch nun droht abermals das Aus und wieder trägt Corona die Schuld.

14.700 Euro sind als Kosten des Übernachtungsschutzes im Haushalt für das Jahr 2020 veranschlagt, Stadtverwaltung und Politik misst dem „Ulmer Nest“ eine große Bedeutung zu: Als potenziell lebensrettender Ort für Obdachlose in kalten Wintern und als Möglichkeit, in Kontakt mit Menschen zu treten, die sonst kaum oder gar nicht ansprechbar sind. Das „Ulmer Nest“, berichtet Holger Hördt von der Abteilung Soziales der Stadt Ulm, sei wieder von der Streichliste gestrichen worden.

"Ulmer Nest": Schlafkapseln für Obdachlose sollen wieder aufgestellt werden

Mitte Dezember oder Anfang Januar, wenn es richtig kalt wird, sollen zwei Nester aufgestellt werden. Vorausgesetzt, Hördt und seine Kollegen können bis dahin eine offene Frage lösen: Die Schlafkapseln brauchen ein Hygienekonzept.

Es gibt keine planmäßige Belegung. Jeder, der ein Dach über dem Kopf sucht, kann sich in eine Schlafkapsel legen und die Nacht dort verbringen. Der Verschlussmechanismus hat eine Zeitsteuerung, erst am Abend können die Ulmer Nester geöffnet werden. Morgens kommen Helfer der Caritas zum Wecken. Das soll verhindern, dass sich Menschen in den Nestern häuslich einrichten.

Doch es führt auch dazu, dass jede Nacht jemand anderes in einer Schlafkapsel übernachtet. Angesichts der Hygiene-Vorkehrungen ein Problem. „Wir können ja nicht jeden Tag einen Putzdienst beauftragen“, sagt Holger Hördt. Er grüble über Lösungen nach. Und die Lösung wird weiterreichende Folgen haben.

Das "Ulmer Nest" ist ein Notfall-Erfrierungsschutz für Obdachlose, es bietet einen Rückzugsort für kalte Nächte. Entwickler Falko Pross erklärt, wie die Schlafkapsel funktioniert und welche Idee dahinter steckt.

Im vergangenen Winter stand ein Nest am Karlsplatz und eines am Alten Friedhof nahe der Pauluskirche. Erstgenannter Standort bewährte sich, der zweite nicht. Als Alternative hatte Hördt den Blaupark im Sinn. Die Friedrichsau schien zu weit entfernt vom Stadtzentrum, am Kobelgraben gibt es Probleme mit der Drogenszene. Jetzt könnten beide Nester nebeneinander am Karlsplatz aufgestellt werden, wenn das Hygienekonzept dadurch leichter umgesetzt werden kann. Vorausgesetzt, die Zuständigen bei der Stadt finden eines, das sich umsetzen lässt.

Erkenntnisse aus dem vergangenen Winter: Verbesserung an Schlafkapsel

Dank einer Geldspende können nun schon einmal kleinere Verbesserungen umgesetzt werden: Der Europaabgeordnete Norbert Lins (CDU) aus Ravensburg hat eine halbe Stunde lang im Edeka-Markt in den Sedelhöfen kassiert, die Einnahmen in Höhe von 1500 Euro spendete Kaufmann Ralf Dörflinger an das Projekt „Ulmer Nest“.

Der Verschlussmechanismus der Schlafkapseln habe nicht immer einwandfrei funktioniert, berichtet Holger Hördt. Zudem seien die Klappen teilweise zu schwergängig gewesen, an der Federung müsse nachgebessert werden. Und zuletzt habe die Lüftung den Schlafenden ins Gesicht geblasen, auch hier müsse man umbauen.

Erkenntnisse, so Hördt, die erst der Praxistest ergeben habe. Das Entwicklerteam vom Wilhelmsbüro, das aus den beiden Ulmer Unternehmen Bootschaft und Widerstand und Söhne sowie dem Informatiker Florian Geiselhart besteht, setzt die Verbesserungen um.

Das „Ulmer Nest“ war vom Wilhelmsbüro entwickelt worden. Die Stadt Ulm hatte bei einem Wettbewerb die Aufgabe gestellt, ein Konzept für einen Erfrierungsschutz zu entwerfen. Im vergangenen Winter wurden die beiden Schlafkapseln erstmals aufgestellt und parallel weiterentwickelt. Sie können aus Sicherheitsgründen nur von innen geöffnet werden. Sensoren informieren Stadt und Caritas, wenn jemand darin übernachtet.

