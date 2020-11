05:45 Uhr

Kommt ein Corona-Impfzentrum aufs Messe-Gelände in Ulm?

Ein Foto von der Eröffnung des Testzentrums am Ulmer Messegelände im März. Entsteht an dieser Stelle bald ein Impfzentrum?

Plus Noch ist es nur eine Überlegung, doch Ulms Oberbürgermeister Gunter Czisch sieht gute Argumente für ein Impfzentrum. So sieht es im Kreis Neu-Ulm aus.

Von Sebastian Mayr

Um Impfungen gegen Covid-19 zu ermöglichen, will die Landesregierung von Baden-Württemberg zunächst sechs bis acht Impfzentren im Land einrichten, später sollen in jedem Landkreis ein oder zwei solcher Anlaufstellen entstehen. Ein möglicher Standort: Das Messegelände in Ulm. Oberbürgermeister Gunter Czisch sieht gute Argumente dafür, betont aber: „Entschieden ist deshalb noch nix.“

Die Ulm-Messe sei schon als Teststation etabliert gewesen, argumentiert er. Zudem seien die Flächen groß genug, der Zugang könne kontrolliert werden und die Messe sei auch mit dem Nahverkehr gut zu erreichen. Deshalb komme für ein solches Impfzentrum das Messegelände grundsätzlich infrage.

Corona-Impfzentren sollen in und um Ulm sowie im Kreis Neu-Ulm entstehen

Der Ministerialdirektor des auch für Gesundheitsthemen zuständigen Ministeriums für Soziales und Integration in Stuttgart hatte sich am Montag mit einem Schreiben an Städte und Landkreise gewandt. „Wir sind nun aufgefordert, bis nächste Woche die Optionen zu melden“, berichtet Czisch. Diese Meldung werde die Stadt in Abstimmung mit dem Alb-Donau-Kreis erstatten, eine Entscheidung stehe noch aus. Neben dem Ulmer Messegelände richtete der Alb-Donau-Kreis auch zwei weitere Testzentren ein: im Frühjahr am Festplatz beim Stadion in Ehingen und zum Ende der Sommerferien am A8-Parkplatz Kemmental bei Dornstadt. Dass die Ulm-Messe die einzige Option für ein Impfzentrum ist, ist demnach nicht ausgemacht.

Lokale Impfzentren soll es auch in Bayern geben, das hat Bayerns Gesundheitsministerin Melanie Huml bereits Ende Oktober angekündigt. Das Landratsamt Neu-Ulm hat in dieser Woche ein entsprechendes Schreiben erhalten. Wie Sprecherin Kerstin Weidner berichtet, will die Koordinierungsgruppe Corona in den kommenden Tagen Vorschläge erarbeiten.

Ulms OB Czisch indes sieht die Impfung und die Vorbereitungen für Impfzentren als ein wichtiges Signal, das hoffen lässt: „Deshalb werden wir alles dazu beitragen, dass schnell solche Impfzentren auch in Ulm und der Region ermöglicht werden.“

