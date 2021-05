Landkreis Neu-Ulm

Als an Pfingsten Tauben und brennende Fasern in die Kirchen geworfen wurden

In der Kirche St. Martin in Illerberg gibt es ein sogenanntes Pfingstloch.

Plus In Kirchen in Neu-Ulm, Illerberg und Illerzell erinnern Heilig-Geist-Löcher an einen alten Brauch. Was dahintersteckt und wie die Tradition heute weiterlebt.

Von Dagmar Hub

Heilig-Geist-Loch, Pfingstloch - merkwürdige Bezeichnungen sind es, die kreisrunde Öffnungen in alten - und auch in manchen jüngeren - Kirchen bezeichnen. Sie weisen auf kirchliche Bräuche, die im Mittelalter die den Menschen schwer vorstellbaren liturgischen Feste Pfingsten und Christi Himmelfahrt (zehn Tage davor) veranschaulichten. Auch im Landkreis Neu-Ulm gibt es noch Beispiele solcher Heilig-Geist-Löcher. In vielen Kirchen sind die Öffnungen in der Decke des Langhauses heute geschlossen, die meist kunstvoll verziert waren. In anderen Kirchengemeinden versucht man, diese Öffnungen - heute vor allem als Belüftung gedacht - für eine neue Sinngebung zu nützen.

