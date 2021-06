Bahntrasse Ulm-Augsburg: "Diffuse Ängste" sollen zerstreut werden

Plus Mit einem Infomobil will die Bahn über die angedachten Varianten der Neubaustrecke zwischen Ulm und Stuttgart aufklären. Im nördlichen Landkreis Neu-Ulm hat sich bereits Widerstand erhoben.

Dieser Weg wird kein leichter sein, das weiß auch die Deutsche Bahn (DB): Deshalb schickt sie mittlerweile ein Infomobil durch die Lande zwischen Donau und Lech, um darüber zu informieren, über welchen Trassen sie möglicherweise die Schienenstrecke von Ulm nach Augsburg zu leiten gedenkt. Derzeit stehen vier Varianten zur Auswahl - und im Landkreis haben sich bereits Gegenstimmen erhoben. Die jüngste Wortmeldung stammt vom BUND Naturschutz in Bayern (BN), der sich um das Pfuhler Ried sorgt.