Seniorin abgezockt: Falscher Polizist erbeutet 30.000 Euro in Neu-Ulm

Immer wieder machen sogenannte falsche Polizisten Beute. Diesmal wurde eine ältere Frau in Neu-Ulm abgezockt. Der Schaden ist beträchtlich.

Früher war es offenbar leichter, mit der Masche vom "falschen Polizisten" Menschen per Telefon übers Ohr zu hauen. Mittlerweile müssen die Betrüger viele Menschen anrufen, um doch mal einen Treffer zu landen, denn die Sache hat sich dank intensiver Aufklärungsarbeit herumgesprochen. Dennoch haben sie immer mal wieder Erfolg und machen dann ordentlich Kasse. So wie jetzt in Neu-Ulm.

Dort meldete sich bei einer 71 Jahre alten Frau ein angeblicher Kripo-Beamter. Er konnte sie überreden, Wertsachen in vermeintlich sichere Hände zu übergeben. Es waren aber keine sicheren Hände, wie die Polizei am Montag mitteilte. Die Frau übergab diverse Gegenstände an einen bisher unbekannten Mann. Der Schaden beläuft sich nach dem derzeitigen Stand der Ermittlungen auf rund 30.000 Euro.

Das Polizeipräsidium Kempten hat in diesem Jahr bereits 500 Anrufe registriert, die nach der Masche "falscher Amtsträger" funktionierten. Die Betrüger erbeuteten dabei fast 300.000 Euro. Im Jahr 2020 wurden 1300 Fälle angezeigt. In neun davon waren die Betrüger erfolgreich und sackten dabei Beute im Wert von über 400.000 Euro ein.

Den jüngsten Fall nimmt die Polizei nochmals zum Anlass, darauf hinzuweisen, dass sie sich niemals unter der Telefonnummer 110 meldet und auch niemals am Telefon nach Geld oder Wertgegenständen fragt. Sie bittet vielmehr, jeden Betrugsversuch auf jeden Fall anzuzeigen, auch wenn er durchschaut wurde. (AZ)

