Sucht bei Senioren: Führt das Alter zum Stolpern – oder der Alkohol?

Plus Mehr Menschen als früher suchen wegen Suchtproblemen von Senioren Hilfe. Die Diakonie Neu-Ulm setzt auf ein spezielles Angebot und bemerkt falsche Scheu.

Die Schritte sind unsicher geworden, Arzttermine werden vergessen, Stimmungsschwankungen nehmen zu. Liegt das am fortgeschrittenen Alter oder doch daran, dass das erstes Bier schon am Vormittag geöffnet wird? Susanne Hessel beobachtet, dass Sucht bei Seniorinnen und Senioren oft erst spät auffällt. Und sie beobachtet eine falsche Scheu bei Angehörigen.