Made by Peri: Das erste 3D-Druck-Wohnhaus Deutschlands nimmt Formen an

Plus Eine vor zwei Jahren lancierte Beteiligung der Weißenhorner Firma Peri führt jetzt zur Deutschland-Premiere. In Beckum entsteht das erste gedruckte Wohnhaus.

Von Oliver Helmstädter

Über 530 Kilometer sind es von Weißenhorn in den Kreis Warendorf in Nordrhein-Westfalen. Und dennoch richten sich derzeit viele Blicke aus der Fuggerstadt in das dortige Beckum: Denn die Firma Peri druckt dort das erste Wohnhaus Deutschlands. Ja, Peri druckt. Das zweigeschossige Einfamilienhaus mit etwa 80 Quadratmetern Wohnfläche pro Geschoss entsteht nicht in herkömmlicher Bauweise, sondern wird von einem 3D-Betondrucker gedruckt.

Diese in Deutschland erstmals ausgeführte Bautechnik nahm in den vergangenen Wochen und Monaten alle behördlichen Genehmigungsprozesse.

„Der Druck des Wohnhauses in Beckum ist ein Meilenstein für die 3D-Betondrucktechnologie“, so Thomas Imbacher, Geschäftsführer Innovation & Marketing bei Peri. „Wir sind davon überzeugt, dass das Drucken mit Beton in den nächsten Jahren in bestimmten Marktsegmenten an Bedeutung gewinnen wird und erhebliches Potenzial hat.“ Weitere Wohnhaus-Druckprojekte in Deutschland seien bereits in der Vorbereitung. Bei Peri sei man stolz, mit dem Projekt in Beckum Vorreiter und Wegbereiter für diese neue Form des Bauens zu sein.

Firma Peri aus Weißenhorn versteht sich als „Innovationsführer in unseren Märkten“

„Wir bei Peri verstehen uns als Innovationsführer in unseren Märkten“, sagte Fabian Kracht, Geschäftsführer Finanzen & Organisation und Sprecher der Geschäftsführung der Peri Gruppe. Dazu gehört auch, dass Peri sich gezielt an Start-ups beteilige, die in Branchen mit neuen Lösungen unterwegs seien. 3D-Druck sei ein Geschäftsfeld, das sich aus diesem Beteiligungsportfolio heraus entwickelt hat und nun im Markt angekommen ist.

Braig: 3D-Betondruck verändert die Art und Weise wie wir bauen und den Prozess des Hausbaus grundsätzlich. Da es das erste Gebäude seiner Art ist drucken wir bewusst nicht so schnell wie dies eigentlich möglich wäre.“ Peri wolle die Gelegenheit nutzen, weiter Erfahrungen im Alltagsbetrieb zu sammeln, die der Firma beim nächsten Druckprojekt helfen werde, Kosten zu senken.

Land Nordrhein-Westfalen fördert das 3D-Betondruck-Projekt in Beckum

Das Land Nordrhein-Westfalen fördert das 3D-Betondruck-Projekt in Beckum im Rahmen seines Förderprogrammes „Innovatives Bauen“ mit 200.000 Euro. Nun informierte sich Ina Scharrenbach, Ministerin für Heimat, Kommunales, Bau und Gleichstellung des Landes Nordrhein-Westfalen, auf der Baustelle in Beckum über den Stand der Dinge. Peri setzt zum Druck 3D-Drucker vom Typ BOD2 ein. Diese Drucktechnologie stammt vom dänischen Hersteller Cobod, an dem Peri bereits seit 2018 beteiligt ist.

Auf der Baustelle des ersten gedruckten Wohnhauses der Republik in Beckum (von links): Leonhard Braig, Ministerin Ina Scharrenbach, Fabian Kracht, und Thomas Imbacher. Bild: Peri

Das Ministerium erhofft sich von dem Projekt Erfahrungen, die beispielsgebend für die gesamte Baubranche sein dürften. In mehreren Ländern, etwa in den USA oder Belgien, stehen bereits Gebäude aus dem Drucker. Die Anzahl der Forschungsinitiativen dazu wächst und die ersten Systeme zum derartig automatisierten Bauen stehen kurz vor Marktreife und Serienfertigung.

Die Konstruktion des Hauses besteht aus dreischaligen Wänden, die mit Isoliermasse verfüllt werden. Der Drucker sei so zertifiziert, dass auch während des Druckvorgangs im Druckraum gearbeitet werden kann. Manuelle Arbeiten, wie etwa das Verlegen von Leerrohren und Anschlüssen, können auf diese Weise einfach in den Druckprozess integriert werden.

Bedient wird der Drucker von lediglich zwei Personen. Der Druckkopf und die Druckergebnisse werden per Kamera überwacht. Mit einer Geschwindigkeit von einem Meter pro Sekunde gilt der BOD2 aktuell der schnellste 3D-Betondrucker auf dem Markt. Für einen Quadrtmeter doppelschalige Wand benötigt der BOD2 rund fünf Minuten. (mit az/dpa)

