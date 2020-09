13:01 Uhr

Mann stirbt bei Wohnwagen-Brand in Laichingen: Polizei geht von Unglücksfall aus

Bei einem Brand auf einem Campingplatz in Laichingen wird eine Leiche in einem Wohnwagen gefunden. Jetzt gibt die Polizei neue Erkenntnisse bekannt.

Nach dem Brand eines Wohnwagens am Dienstag auf einem Campingplatz bei Laichingen, bei dem eine Leiche entdeckt wurde, gehen die Ermittler von einem Unglücksfall aus. Wie Polizei und Staatsanwaltschaft Ulm am Freitag mitteilen, handelt es sich nach den vorliegenden Untersuchungsergebnissen bei dem Toten um den 37 Jahre alten Bewohner des Wohnwagens.

Wie bereits berichtet, brannte am Dienstag auf einem Campingplatz bei Laichingen ein Wohnwagen. Einsatzkräfte der Feuerwehr Laichingen entdeckten während der Löscharbeiten eine tote männliche Person.

Polizei forscht nach Brandursache: Feuer brach im Wohnwagen aus

Am Mittwoch begaben sich Spezialisten der Polizei und des Landeskriminalamtes Baden-Württemberg erneut an den Brandort und suchten nach der Brandursache. Deren Erkenntnissen zufolge brach das Feuer in dem Wohnwagen aus. Ein Ergebnis, was das Feuer auslöste, steht laut Polizei noch aus.

Hinweise, die auf ein Gewaltverbrechen schließen könnten, konnten nicht erlangt werden. Am Donnerstag wurde der Leichnam des 37-Jährigen obduziert. Auch hier gab es keine Erkenntnisse auf ein Verbrechen. Vielmehr gehen Staatsanwaltschaft Ulm und Polizei davon aus, dass es sich um einen tragischen Unglücksfall handeln dürfte.

Feuerwehr Laichingen lobt das Verhalten der Camper

Die Feuerwehr war bei dem Brand auf dem Campingplatz Heidehof im Laichinger Stadtteil Machtolsheim mit neun Fahrzeugen vor Ort im Einsatz. Die Feuerwehr Laichinger lobte in ihrem Einsatzbericht unter anderem die Camper vor Ort, die die Rettungskräfte "vorbildlich" einwies und diese auch mit Kaffee versorgten.

Um die Wasserversorgung während der Löscharbeiten sicherstellen zu können, wurde das Schwimmbad angezapft. Ein Team der Notfallseelsorge betreute Angehörige sowie Einsatzkräfte vor Ort. (az/krom)

