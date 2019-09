vor 34 Min.

Marktrat will die Radler auf der Hauptstraße schützen

Radfahrer leben an der Hauptstraße in Pfaffenhofen wegen parkender Autos gefährlich. Zusätzliche Markierungen könnten sie schützen.

Die Marktgemeinde Pfaffenhofen stellt beim Staatlichen Bauamt einen Antrag für einen Fahrradschutzstreifen in der Hauptstraße. Alternativ könnte ein Parkverbot kommen.

Von Christoph Lotter

Der Marktrat wünscht sich einen Fahrradschutzstreifen im südlichen Teil der Hauptstraße in Pfaffenhofen. Einem entsprechenden Antrag von Karlheinz Thoma (SPD) stimmte das Gremium in seiner Sitzung am Donnerstag einstimmig zu. Die Verwaltung wird den Antrag an das für die Straße zuständige Staatliche Bauamt weiterleiten.

Thoma schlug vor, zwischen Geheimrat-Seitz-Weg und Sonnhalde in Fahrtrichtung Weißenhorn einen Schutzstreifen für Radfahrer, wie er auf der Gegenfahrbahn bereits vorhanden ist, einzurichten. In den vergangenen Monaten habe sich auf der Strecke eine äußerst unbefriedigende Parksituation entwickelt, die für Radfahrer sehr gefährlich sei, begründete Thoma seinen Antrag. Parkende überbreite Anhänger und große Fahrzeuge wie Lastwagen würden vorbeifahrende Radfahrer fast in die Straßenmitte zwingen. Zudem ist der Abschnitt im Schulwegplan als Schulweg vorgeschlagen, weshalb Thoma von einer besonderen Gefahr für die Schulkinder ausgeht. Ein vergleichbarer beidseitiger Fahrradschutzstreifen existiert bereits im drei Kilometer entfernten Nachbarort Attenhofen. Dieser habe sich dort schon seit längerer Zeit bewährt, gab Thoma zu bedenken. Probleme für die anliegenden Geschäfte seien dem Antragsteller zufolge nicht zu erwarten, die Kunden könnten schließlich auf den Penny-Parkplatz ausweichen.

Markträte stimmen Schutzstreifen für Radfahrer auf Hauptstraße zu

Insgesamt stieß der Antrag auf breite Zustimmung unter den Marktgemeinderäten. Max Spleiß (FWG) berichtete allerdings, dass er mit einer identischen Anfrage beim Staatlichen Bauamt im vergangenen Jahr abgeblitzt sei. Er äußerte deshalb Bedenken, dass der Antrag abgelehnt werden könnte. Bürgermeister Josef Walz versprach, den Antrag „mit Nachdruck einzureichen“. Falls der Wunsch des Marktes dennoch abgelehnt würde, wäre ein Antrag auf ein eingeschränktes Halteverbot an der Stelle eine mögliche Alternative, sagte Walz.

Claudia Walk (FWG) nutzte die Diskussion, um die Verkehrssituation nach dem Umbau der Taverne-Kreuzung anzusprechen: „Das es sich dort stundenlang in Richtung Friedhof staut, ist maßlos übertrieben“, sagte Walk – das hätten einige Bürger geäußert. Stattdessen staut sich der Verkehr Walk zufolge maximal bis zum Beginn des Friedhofs: „Das Ganze funktioniert ganz hervorragend.“ Auch der Zebrastreifen werde wegen der neuen Bushaltestelle zu den Stoßzeiten vermehrt von Schülern genutzt, die nun sicher über die Straße kämen.

