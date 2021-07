Neue ICE-Trasse: Bürger in Nersingen machen sich Sorgen

Plus Plakate in Nersingen zeigen, dass Bürger die geplante ICE-Trasse Ulm – Augsburg kritisch sehen. Jüngst wurde das Bahnvorhaben im Gemeinderat vorgestellt.

Noch ist unklar, wo die Trasse für die geplante ICE-Neubaustrecke Ulm – Augsburg verlaufen wird. Eine Option ist ein Korridor zwischen Nersingen und Straß. Das Vorhaben der Bahn wurde kürzlich im Gemeinderat Nersingen vorgestellt. Bei Bürgern regt sich derweil Widerstand gegen das Großprojekt.