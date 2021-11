Neu-Ulm

Grüne Höfe: Unternehmer aus Dietenheim verklagt die Stadt Neu-Ulm

Das Millionen-Projekt Südstadtbogen hieß ursprünglich "Grüne Höfe". Initiator war der Unternehmer Ulrich Nickel, der das Grundstück später an Realgrund verkaufte. Jetzt will der Geschäftsmann Geld von der Stadt Neu-Ulm zurück.

Plus Die Firma Uniplus hat vor mehreren Jahren Kanäle auf dem Areal am Bahntrog gebaut. Jetzt will ihr Chef Ulrich Nickel knapp 650.000 Euro von der Stadt zurück.

Von Michael Ruddigkeit

Seit ein paar Monaten wird wieder auf Neu-Ulms größter Baustelle gebaggert: Die Arbeiten am Südstadtbogen an den Bahngleisen südwestlich der Memminger Straße/Hermann-Köhl-Straße wurden nach längerer Pause fortgesetzt. Darüber ist auch die Stadt Neu-Ulm froh, die mittlerweile zu den Investoren gehört. Nun aber gibt es Ärger, der in den Anfängen des Millionen-Projekts begründet liegt. Die Uniplus Projektentwicklungsgesellschaft aus Dietenheim hat die Stadt verklagt. Es geht um 648.000 Euro.

