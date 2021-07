Neu-Ulm/Günzburg

vor 48 Min.

Wie Handwerker in der Region mit Corona zurechtgekommen sind

Die Handwerker in den Bezirken Günzburg und Neu-Ulm sind bislang mit einem blauen Auge durch die Pandemie gekommen, sagte Kreishandwerksmeister Michael Stoll.

Plus Die Kreishandwerkerschaft Günzburg/Neu-Ulm zieht im Museumsstadel in Pfuhl Bilanz. Dabei geht es auch um die Auswirkungen der Corona-Pandemie.

Von Inge Pflüger

Mit dem Ehrenkodex in leicht abgeänderter Form "Gott schütze unser ehrbares Handwerk“ beendete der wiedergewählte Kreishandwerksmeister Michael Stoll die Mitgliederversammlung der Kreishandwerkerschaft (KHW) Günzburg/ Neu-Ulm im historischen Museumsstadel in Pfuhl. Zuvor rief der Präsident der Handwerkskammer für Schwaben, Hans-Peter Rauch, diesen Satz inbrünstig den Gästen zu. Denn wieder einmal zeigte sich, wie wichtig das Handwerk im Lande ist, speziell, wenn Corona-Schübe an jedem Einzelnen rütteln.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen