Neu-Ulm

vor 19 Min.

Kampf der Anwohner: Offenhausen will die OMV-Tankstelle loswerden

Plus Die OMV-Tankstelle in Neu-Ulm-Offenhausen sollte schon lange geschlossen sein. Doch das Unternehmen wehrt sich. Gegen den neuesten Schritt machen Anwohner mobil.

Von Ronald Hinzpeter

Ein Gespenst geht um in Offenhausen, zumindest nach Ansicht etlicher Menschen, die in der Nähe der OMV-Tankstelle leben. Sie fürchten, dass dort in absehbarer Zeit noch ein Fastfood-Betrieb andocken und für Schmutz und Lärm in der Umgebung sorgen könnte. Ganz unbegründet ist die Sorge möglicherweise nicht, denn das OMV-Tankstellennetz soll angeblich von einem englischen Unternehmen gekauft werden, das seine Zapfstellen in der Regel mit bekannten Schnellimbissketten bestückt. Die Nachbarn wollen das verhindern und haben per Unterschriftensammlung mobil gemacht.

