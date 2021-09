Lust auf Tajine, Ramen und Choripan? Was Neu-Ulm kulinarisch Neues bietet

Plus Das gastronomische Angebot in der Neu-Ulmer Innenstadt wird immer bunter und vielfältiger. Mittlerweile muss niemand mehr neidvoll nach Ulm schauen, findet die Oberbürgermeisterin

Früher, das gibt Neu-Ulms Oberbürgermeisterin Katrin Albsteiger ( CSU) freimütig zu, habe man ein wenig neidvoll auf die andere Seite der Donau nach Ulm geschaut: Dort war das gastronomische Angebot einfach größer und besser. Doch nun scheint der Fluss nicht mehr die kulinarische Demarkationslinie zu bilden: "Wir schauen nicht mehr neidvoll rüber", sagt sie jetzt selbstbewusst, denn nicht zuletzt das Neu-Ulmer Zentrum habe deutlich aufgeholt. Vor allem sind hier mittlerweile die unterschiedlichsten Küchen der Welt zu Hause, wovon sich die Oberbürgermeisterin bei einem City-Spaziergang überzeugte. Die Liebe zu dieser Stadt geht mittlerweile auch durch den Magen.