Neu-Ulm

vor 17 Min.

Neue Ausstellung: In der Neu-Ulmer Caponniere regiert die Vielfalt

Hier ein Plakat von Eduard Hollmann, angelehnt an ein ehemaliges Propaganda-Plakat in der früheren Sowjetunion, umgemünzt auf Corona.

Plus Die Künstlergruppe Ulm/Neu-Ulm kann nach langer Zeit wieder eine Ausstellung veranstalten und geht dabei gleich in die Vollen.

Von Stefan Kümmritz

Wer eine bunte Vielfalt von Kunstwerken unterschiedlicher Größe, Machart und Qualität erleben will, ist derzeit in der Neu-Ulmer Caponniere gut aufgehoben. Dort haben die Mitglieder der Freien Künstlergruppe Ulm/ Neu-Ulm eine Schau für die Sinne zusammengestellt, die an Diversität kaum zu überbieten ist.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen