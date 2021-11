Neu-Ulm

vor 31 Min.

Theater Neu-Ulm stellt Spielbetrieb wegen Corona vorläufig ein

Plus Das Theater Neu-Ulm zieht Konsequenzen aus der aktuellen Pandemie-Lage und den neuen Corona-Regeln in Bayern. Die Bühne pausiert nun - aber wie lange?

Von Veronika Lintner

"Ja, es hat uns erwischt", so beginnt die E-Mail, mit der sich das Theater Neu-Ulm an sein Publikum wendet. Die Theater-Leiter Claudia Riese und Heinz Koch verkünden mit dieser Nachricht, dass sie den Spielbetrieb vorläufig einstellen. In der Nachricht vom Donnerstag, 25. November, erklären sie: "Seit die Bestimmung 2G-plus gilt, also seit gestern, hagelt es Stornierungen." Deshalb sagt die Bühne am Petrusplatz die Premiere von "Die erfolgreiche Frau" ab, der Spielplan liegt auf Eis. Das Theater-Duo äußert sich in dieser E-Mail zur zugespitzten Corona-Lage, vor allem auch zu den verschärften Corona-Regeln in Bayern: "Dazu sagt der Verband Freie Darstellende Künste Bayern in der neuesten Pressemitteilung, was wir schon lange sagen: Ein Quasi-Lockdown für Kultureinrichtungen."

