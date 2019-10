vor 5 Min.

Neu-Ulm bekommt „Speakers’ Corner“

Die Stadt Neu-Ulm richtet nächstes Jahr am Donauufer eine kleine Ecke für Redner ein – einen sogenannten „Speakers’ Corner“.

Von Michael Ruddigkeit

Im Hyde Park in London gibt es seit fast 150 Jahren einen Platz, an dem jeder frei über selbst gewählte Themen sprechen kann: die „Speakers’ Corner“. Für die meist etwas skurrilen Sprecher gibt es nur eine Einschränkung: Die Queen und die königliche Familie sind tabu. Nach dem britischen Vorbild will nun auch die Stadt Neu-Ulm einen Ort für Sprecher unter freiem Himmel schaffen – wobei weder der OB noch der Stadtrat als Sujet der Reden unantastbar sind.

Die „Speakers’ Corner“ soll an der Grünanlage am Donauufer beim Edwin-Scharff-Haus, in der Nähe des Spielplatzes, eingerichtet werden. Das hat der Ausschuss für Bildung, Familie und Kultur einstimmig beschlossen. Dort sind Fußgänger und Radfahrer unterwegs, es ist also was los, aber Anwohner werden nicht durch die Sprecher gestört. Berechtigt zur Nutzung ist jede Privatperson sowie örtliche Vertreter von Parteien, Vereinen und anderen Organisationen. Politische, religiöse, weltanschauliche, gesellschaftliche, soziale oder sonstige Anliegen können vorgebracht werden, alles im gesetzlichen Rahmen natürlich. Eingeweiht werden soll der Platz zum Start der Freiluftsaison mit einer kleinen Veranstaltung im April oder Mai 2020. Die Stadtverwaltung hat sich deutschlandweit umgehört, um zu erfahren, wie andere Städte mit dem Thema umgehen und sich am Beispiel Münster orientiert.

„Speakers’ Corner“ kann von 9 bis 21 Uhr genutzt werden

Wer an der „Speakers’ Corner“ sprechen will, wendet sich künftig mit einer E-Mail an die Stadt, in der er Name, Datum, Uhrzeit und Thema angibt. Es erfolgt keine Genehmigung, sondern nur diese Anmeldung. Damit ist nachvollziehbar, wie häufig der Platz genutzt wird. Die Sprecher sollen ohne Lautsprecher oder Megafon reden. Plakate, Banner und ähnliche Werbeträger sind nicht zulässig. Die Neu-Ulmer Speaker’s Corner kann von 9 bis spätestens 21 Uhr genutzt werden. Die Kosten für das Einrichten der Ecke belaufen sich auf etwa 500 Euro.

Die Initiative ging von Stadträtin Christa Wanke (FDP) aus. Sie nannte es in der Sitzung „ein nettes Alleinstellungsmerkmal für Neu-Ulm“. Fachbereichsleiter Ralph Seiffert sagte: „Ich bin gespannt, wer da seine Reden schwingt.“ Rainer Juchheim (Grüne) gab zu bedenken, dass dort vielleicht auch Rechtsradikale ihre Parolen von sich geben. „Das haben Sie an jeder anderen Stelle in der Stadt auch“, erwiderte Zweite Bürgermeisterin Antje Esser (PRO). Sollte das passieren, werde die Stadt dagegen vorgehen, wie sie es jetzt auch schon tue, etwa in Fällen von Volksverhetzung. Meinungsfreiheit sei ein hohes Gut. „Es wäre schade, die Speaker’s Corner nicht auszuprobieren.“ Annette Neulist (CSU) fand: „Lustige Idee, Frau Wanke.“

