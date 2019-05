vor 35 Min.

Neu-Ulmer Räte stimmen für Glyphosat-Verbot

Bei der Neuverpachtung von landwirtschaftlichen Flächen ist der Einsatz von bestimmten Pflanzengiften wie Glyphosat nicht mehr erlaubt.

Von Ariane Attrodt

Neu-Ulm Das Pflanzengift Glyphosat war nach über einem Jahr erneut Thema bei den Neu-Ulmer Räten – und dieses Mal gab es auch eine Entscheidung. Der Ausschuss für Finanzen, Inneres und Bürgerdienste sprach sich mehrheitlich dafür aus, bei der Neuverpachtung von landwirtschaftlichen Flächen zukünftig ein Verbot des Einsatzes von Glyphosat und anderen sogenannten Totalherbiziden in die Pachtverträge aufzunehmen. Eine andere Forderung der Grünen wurde dagegen weitgehend abgelehnt.

Die Grünen-Fraktion hatte neben dem generellen Verbot im Pachtvertrag auch gefordert, dass bei der Neuverpachtung kommunaler Flächen für die landwirtschaftliche Nutzung vorrangig Bio-Bauern zum Zuge kommen. Bei einer intensiven Diskussion im technischen Ausschuss im April vergangenen Jahres wurde beschlossen, das Thema an den Ausschuss für Finanzen, Inneres und Bürgerdienste weiterzugeben – denn schließlich könne am Ende auch nur der entscheiden.

Eine Bevorzugung von Bio-Landwirten sieht die Verwaltung kritisch

Genau das hat er in seiner jüngsten Sitzung nun auch getan – allerdings auch nicht ohne Diskussion. So betonte Reinhard Junginger (CSU), der sich am Ende als Einziger gegen ein Verbot in neuen Pachtverträgen aussprach, dass jeder, der mit Herbiziden wie Glyphosat umgehe, einen Sachkundenachweis brauche und das Einsetzen solcher Mittel auch genau protokollieren müsse. Angesichts der zu treffenden Entscheidung fragte er: „Haben wir wirklich das Fachwissen und die Kompetenz in diesem Rat?“ Auch bleibe die Frage offen, wie die Stadt kontrollieren wolle, dass sich die Pächter auch an die Vorgabe halten. Mechthild Destruelle (Die Grünen) erklärte, wenn man sich nicht darauf einigen könne, vorrangig an Bio-Landwirte zu verpachten, sollte zumindest eine Quote für Bio-Landwirtschaft eingeführt werden. „Das wäre das Mindeste, was wir haben müssten.“

Rudolf Erne (SPD) sagte dagegen, er sei kein Freund von einer „moralischen Unterscheidung“ zwischen konventionellen und Bio-Bauern. „Ich wehre mich dagegen, dass immer die einen die Guten und die anderen die Bösen sind“, machte er klar. Antje Esser (Pro Neu-Ulm) hielt das generelle Glyphosat-Verbot bei Neuverpachtungen für den richtigen Weg, gab aber hinsichtlich einer Bevorzugung von Bio-Landwirten zu bedenken: „Die konventionellen Landwirte haben es schon schwer, die müssen sehen, wie sie über die Runden kommen.“

OB Noerenberg: "Konventionelle Landwirtschaft ist zulässig - und soll es auch bleiben"

Peter Stamm, Leiter Immobilienmanagement, Wirtschaftsförderung und Stadtentwicklungsverband, stellte klar, dass die Nachfrage nach Pachtflächen immer größer sei als das Angebot. „Das würde bedeuten, dass wir nur noch an Bio-Landwirte verpachten.“ Stadtkämmerer Stier fügte hinzu: „Das entspricht nicht unserem Geschäftsmodell.“ Es könnte sich nachteilig auf die Grundstücksverhandlungen zwischen Stadt und Landwirten auswirken – und zudem große Probleme für die konventionellen Bauern bringen.

Beim Thema Quote für Bio-Landwirte schaltete sich Oberbürgermeister Gerold Noerenberg ein: „Dagegen spreche ich mich ganz deutlich aus. Die konventionelle Landwirtschaft ist zulässig – und soll auch zulässig bleiben.“ Das sah die Mehrheit der Räte am Ende auch so: Sie stimmten dem Vorschlag der Verwaltung zu, städtische landwirtschaftliche Flächen nicht vorrangig an Bio-Landwirte zu verpachten.

