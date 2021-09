Erst Koch dann Priester: Pater Jonas stellt sich in Pfaffenhofen vor

Plus Vom Koch zum Priester und von Biessenhofen im Allgäu nach Pfaffenhofen: Pater Jonas ist seit Anfang September der neue Pfarrer in der Marktgemeinde.

Pfaffenhofen hat einen neuen Pfarrer: Pater Jonas Schreyer kommt von der Nachbarstadt Ichenhausen in die Marktgemeinde. Wie aus dem gelernten Koch ein Priester wurde und wie er mit dem Ortswechsel in der Corona-Zeit umgeht, verrät er hier. Sein Einführungsgottesdienst muss wegen der Pandemie im kleinen Kreis stattfinden.