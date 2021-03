vor 19 Min.

Pfuhler Heimatmuseum soll im Mai wieder eröffnen

Das Pfuhler Heimatmuseum wird erst Mitte Mai wieder aufmachen - sofern Corona es zulässt. Dann ist eine Sonderausstellung geplant.

Coronabedingt öffnet das Pfuhler Heimatmuseum, ein Ableger der städtischen Museen Neu-Ulm, in der Hauptstraße 73, erst am Sonntag, 16. Mai, wieder seine Türen. Voraussetzung ist: Die Corona-Pandemie lässt dies zu. Auch wenn momentan die Sieben-Tage-Inzidenz für den Kreis Neu-Ulm relativ niedrig ist, hat der neue Vorstand beschlossen, das Haus erst im Mai wieder zu öffnen. Nicht zuletzt mit Blick auf das freiwillige Aufsichtspersonal, das vor allem aus Corona-Risikopersonen besteht. Diesem Personenkreis sei kein Sonntagsdienst in diesen Zeiten zuzumuten, teilte Vorsitzender Hans-Werner Ast gegenüber unserer Redaktion mit.

Stadt Neu-Ulm macht nicht beim internationalen Museumstag mit

Derzeit noch im Aufbau befindet sich die geplante Sonderausstellung "In Pfuhl, um Pfuhl und um Pfuhl herum – ein archäologischer Streifzug durch 5000 Jahre" in Zusammenarbeit mit dem Landkreis Neu-Ulm. Die Eröffnung am 16. Mai sollte eigentlich der Beitrag des Heimatmuseums zum internationalen Museumstag sein, der normalerweise an diesem Tag stattfindet. Wie die Stadt Neu-Ulm mitteilte, sind jedoch alle städtischen Veranstaltungen bis Mitte Juli abgesagt (wir berichteten). Darunter fällt auch die Beteiligung am Museumstag. Die Wiedereröffnung des Pfuhler Museums geschehe nur unter der Voraussetzung, dass die Pandemie es zulasse, betonen Hans-Werner Ast und seine Stellvertreterin Uschi Denzel. (pfl)

