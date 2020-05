Post vom Genie

Plus Das Ulmer Stadtarchiv hat einen weiteren Brief von Albert Einstein erworben. Er zeigt, wie der Nobelpreisträger Menschen geholfen hat, die von den Nazis verfolgt wurden.

Albert Einstein ist ein Superstar – und alles, was sich mit seinem Namen verbindet, hat seinen Preis. Zum Beispiel Schriftliches aus der Feder des Genies. So wurde etwa vor eineinhalb Jahren ein von ihm handgeschriebener Brief, in dem er die Existenz Gottes bezweifelt, in New York für umgerechnet 2,55 Millionen Euro versteigert. Auch das Ulmer Stadtarchiv hat nun einen weiteren Brief vom berühmtesten Sohn der Stadt erworben, musste dafür allerdings deutlich weniger berappen. Welche Bedeutung das Schriftstück hat.

Der Brief von Einstein war "eine günstige Gelegenheit"

Die Gelegenheit war offenbar günstig – „so günstig, dass wir zuschlagen mussten“, sagte der Historiker Ingo Bergmann bei der Präsentation des Originalschreibens, zu dem sich noch ein weiteres von seiner zweiten Ehefrau Elsa gesellte, das nun ebenfalls zur Sammlung des Stadtarchivs gehört. Bergmann ist zuständig für die geplante Dauerausstellung „Albert Einstein und seine Ulmer Familie“, die in zwei Jahren eröffnet werden soll. Die beiden Briefe werden ein Teil der Schau sein. Was sie jedoch gekostet haben, wollen Bergmann und Stadtarchivdirektor Michael Wettengel nicht verraten. Es sei ein guter Preis gewesen. Es handelt sich um zwei Din-A4-Bogen, die mit der Schreibmaschine getippt wurden. Das von Albert Einstein verfasste Schreiben war offenbar für einen mittleren vierstelligen Betrag zu haben. Für die Ausstellung sind beide Dokumente wertvoll, denn sie zeigen die Verbundenheit der Familie Einstein mit Ulm, die offenbar größer war, als früher vermutet.

Diese beiden Brief hat die Stadt Ulm erworben, einer stammt von Albert Einstein, er anderen von seiner zweiten Frau Elsa. Bild: Stadtarchiv Ulm

Albert Einstein, der nur 15 Monate in Ulm lebte, bis die Eltern mit dem kleinen Buben nach München übersiedelten, hatte zur Stadt ein eher gespaltenes Verhältnis. Allerdings war er nach den Worten von Bergmann und Wettengel seinen schwäbischen Verwandten sehr verbunden. So richtet sich sein jetzt erworbener Brief an den Ulmer Vetter Leopold Hirsch. Der war mit Einsteins Cousine Frida verheiratet. Das Ehepaar schaffte es, nach einer abenteuerlichen Flucht um die halbe Welt – unter anderem mit der Transsibirischen Eisenbahn – über Korea und Japan nach San Francisco zu gelangen. Ihre Tochter Anneliese konnte nach New York auswandern. Zeitweilig wohnte sie bei Albert Einstein in Princeton im US-Bundesstaat New Jersey.

Einstein hat vielen verfolgten Menschen geholfen

In seinem Brief an Leopold Hirsch aus dem Jahr 1940 schreibt Einstein, wie er nahen Verwandten in der Zeit des Nationalsozialismus Hilfe zukommen ließ. Er stellte für verfolgte Juden Bürgschaften aus, die allerdings immer häufiger abgelehnt würden, weil er schon so viele habe. Nach Ansicht des Ulmer Stadtarchivs zeige dieser Brief, wie sehr sich der weltbekannte Physiker für die Unterstützung und die Rettung von Freunden, Bekannten, Kollegen und Verwandten eingesetzt hatte.

Das zweite erworbene Schreiben von der Hand Elsa Einsteins ist ein wenig älter, es wurde 1934 verfasst. Es ging an ihren Vetter Erich Marx, Sohn des gebürtigen Ulmers August Marx, der damals ebenso wie die Einsteins schon in den USA lebte. Der Brief enthält eine kleine schwäbische Reminiszenz: „Ich schicke dir morgen einen kleinen heimatlichen Gruss, etwas S(üßes) und Plätzle: wie einst in Ulm.“

Eine Verwandte Einsteins meldet sich per Video

Bei der Präsentation der beiden Brief schalteten Wettengel und Bergmann per Video noch einen Gast aus Amerika zu, Karen Carlson aus Chicago. Sie ist die Tochter von Anneliese Hirsch, dem Kind von Leopold und Frida Hirsch. Einstein hatte der damals 18-Jährigen geholfen, in die USA zu emigrieren. Sie berichtete davon, wie sehr ihre Mutter in ihrer neuen Heimat noch der alten, der deutschen, verbunden war. Auch für Karen Carlson hat die Stadt an der Donau ihren ganz eigenen Reiz. Ihre Wohnung hat sie mit vielen Andenken aus Schwaben dekoriert: „Ulm ist überall im ganzen Haus.“ Für sie ist Ulm, das sie schon mehrfach besucht hat, einfach „ein magischer Ort“.

Die beiden Briefe sind nun ein weiterer Puzzlestein für die geplante Einstein-Dauerausstellung, die in einem von Ulms markanteren Gebäuden unterkommt, in der ehemaligen Gastwirtschaft „Zum König von England“ am Weinhof, im Volksmund kurz „Der Engländer“ genannt. Sobald die Räume frei werden, kann im nächsten Jahr mit dem Ausbau begonnen werden. Für das Jahr 2022 ist die Eröffnung geplant. Bis dahin wollen Bergmann und das Stadtarchiv noch weitere Zeugnisse aus dem Leben von Einstein zusammentragen, um eine möglichst umfassende Geschichte davon erzählen zu können, wie der berühmte Physiker und seine Familie mit Ulm verbunden waren.

Lesen Sie auch:

Einstein soll jetzt die Kassen von Ulm und Neu-Ulm füllen

Kommt das Einstein-Center schon im Jahr 2029 nach Ulm?

Mit Einstein ins All

Nobelpreis-Glanz fällt auch auf Ulm