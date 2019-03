vor 45 Min.

Raser und Falschparker nerven die Bürger in Ludwigsfeld

Für Radler ist es in der Königsberger Straße gefährlich, berichteten Ludwigsfelder bei der Bürgerversammlung in der Gemeinschaftshalle.

Bei der Bürgerversammlung in Ludwigsfeld spielen Verkehrsprobleme eine große Rolle. Es geht aber auch um zugemüllte Container und das lahme Internet.

Von Michael Ruddigkeit

Mal sind die Autos zu schnell, mal stehen sie im Weg: Der Straßenverkehr geht vielen Bürgern in Ludwigsfeld auf die Nerven. Das bekamen Oberbürgermeister Gerold Noerenberg und seine Mitarbeiter am Dienstagabend gleich mehrfach zu hören. Etwa 100 Bürger waren zur Versammlung in die Gemeinschaftshalle gekommen.

Eine Bewohnerin fragte nach, was mit der Erneuerung der Ortsdurchfahrt sei, auf die sie seit Langem warte. Außerdem beklagte sie, dass in der Memminger Straße häufig gerast werde, „keiner hält sich an 50 km/h“. Einen schnellen Umbau konnte ihr Stadtbaudirektor Markus Krämer nicht in Aussicht stellen: „Die Memminger Straße ist lang. Da bitten wir Sie um Geduld.“ Denn auch der Bereich am Allgäuer Ring müsse saniert werden, das werde einige Zeit in Anspruch nehmen. Die Temposünder hat die Polizei dagegen jetzt schon im Visier. „Da wird regelmäßig gemessen und auch geahndet“, sagte der Neu-Ulmer Polizeichef Rainer Finkel.

„Die Königsberger Straße ist gefährlich für Radfahrer“, merkte ein Bürger an. Er bat deshalb darum, dass der Gehweg in Richtung Badesee auch für Radler freigegeben wird. Die Verwaltung versprach, das zu prüfen. Das gilt auch für die Situation am Einkaufszentrum an der Wegener Straße. Dort dürfen Autos am Freitag und Samstag auf der östlichen Seite parken, und dann gehe es allzu eng zu, beschwerte sich ein Ludwigsfelder. Tobias Frieß, Leiter des Fachbereichs Öffentlicher Lebensraum und Verkehr, kündigte eine Verkehrsschau dort an.

Warum fährt die Kehrmaschine eigentlich nicht nachts?

Ein anderer Bürger berichtete, dass der Hasenweg oft zugeparkt sei und deshalb die Kehrmaschine nicht durchkomme. „Wir haben dort innerhalb kürzester Zeit 78 Verwarnungen ausgesprochen“, erwiderte Rainer Finkel. Meist seien es uneinsichtige Eltern, die dort an der Schule ihr Auto abstellten, um ihre Kinder zu bringen oder abzuholen. Auf den Einwurf eines Mannes, warum denn die Kehrmaschinen nicht nachts fahren könnten, wie in südlichen Ländern, antwortete OB Noerenberg schmunzelnd: „Da wäre was los!“

OB Gerold Noerenberg will für schnelleres Internet in Neu-Ulm sorgen

Ein Student der Hochschule berichtete, dass er daheim einen Internetanschluss mit zwei Mbit und entsprechend langen Ladezeiten habe. Diese Unterversorgung in Ludwigsfeld ist der Verwaltung bekannt. „Wir haben mit der SWU Telenet gesprochen“, sagte Gerold Noerenberg. „Unser Ziel ist es, Ulm und Neu-Ulm mit schnellem Internet zu versorgen.“

Über den Zustand an Glas- und Papiercontainern beschwerte sich ein Mann: „Da wird sehr viel Müll abgeladen.“ Zuständig für die Leerung sei der Landkreis, bekam er zu hören. Die Stadt melde jedoch dem Kreis solche Verschmutzungen. Möglicherweise kommt bald ein Videofahrzeug an den betreffenden Stellen zum Einsatz, um die Müllsünder zu überführen.

